España finalista del Mundial 2026: el goleador subestimado, la victoria perfecta y por qué enorgulleció a Colombia

España le ganó a Francia y se metió en la final del Mundial 2026. El orgullo de toda una nación se enalteció cuando Iván Barton marcó el final del partido, pero también resaltó un trabajo logrado a más de 8.000 kilómetros. Hablamos del de Colombia, la última selección que le pudo ganar a la Furia Roja que llegó -con récord incluido- a 37 partidos sin derrotas en tiempo reglamentario (más allá de una caída en penales ante Portugal).

La cifra le permitió superar el registro de Argentina (36) y alcanzar el de Italia que defenderá nada menos que en una final de Copa del Mundo cuando se enfrente a Inglaterra o Argentina.

Si los dirigidos por Luis de la Fuente no pierden desde el 22 de marzo de 2024, son los vigentes campeones de la Eurocopa y finalistas del Mundial luego de 16 años no fue por casualidad y lo demostraron en la pasada jornada al minimizar completamente a un rival como Francia.

El poderío ofensivo de Mbappe, Olise, Dembele, Barcola -al que se sumó el de Cherki y Doue- estuvo lejos del mostrado hasta el momento, pero fue por el gran trabajo que hizo España que salió a jugarle de igual a igual a una de las principales candidatas al título y que se marcha con más dudas que certezas, cerrando además el ciclo de Didier Deschamps con -como máximo- un tercer puesto.

España juega, pero también mete. España tiene la calidad de Yamal o el buen pie de Oyarzabal, pero también las arremetidas de Cucurella y Porro tan importantes para ir a buscar el gol en el arco rival y también alejar la pelota del propio cuando la ocasión lo amerita, sin la necesidad de bartolearla.

Y muchos de esos nombres fueron protagonistas porque el extremo del Barcelona fue el que generó un increíble penal -donde Lucas Digne nunca lo ve y al despejar le pega un patadón en la pierna- que lo transformó en gol el “falso 9” de la Real Sociedad.

El lamento de Kylian Mbappe tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026. Foto: EFE.

Los penales y Oyarzabal son un tema aparte porque sus números son bestiales al punto que tiene un 89% de efectividad. Anotó 49 de los 55 que remató y solo falló seis. “Cuando se dice que falta un killer... es porque nos cuesta poner en valor lo nuestro. Es un top mundial”, había asegurado De La Fuente sobre el “subestimado” Oyarzabal que suma 30 goles y 12 asistencias en 60 partidos con la selección y fue quien encaminó una victoria perfecta.

Deslucida, desconocida, sin ideas. Puede ponerle el calificativo que prefiera a una Francia que nunca le encontró la vuelta al partido, pero porque su propio rival no se lo dejó. Sin ir más lejos cuando se podía presagiar una arremetida gala apareció Pedro Porro quien tal vez inició como actor de reparto y terminó de protagonista. Él arrancó la jugada, combinó con Dani Olmo, aprovechó el enorme espacio que dejó la defensa y definió como delantero ante la salida de Mike Maignan que poco pudo hacer.

Teniendo a dos selecciones de este calibre dentro de la cancha sabido es que todo puede pasar, pero por el trámite, la diferencia en el marcador y lo que había mostrado cada plantel, parecía que el segundo gol le bajaba la persiana al encuentro y así fue.

Los jugadores de España expectantes previo al final del partido ante Francia. Foto: EFE.

Francia tuvo un atisbo de reacción que no fue tal y cuando pudo generar cierto peligro volvió a aparecer Unai Simón que permitió que España sea la primera selección en una edición mundialista que tenga seis partidos con valla invicta y como si eso fuera poco, el encuentro en el que le anotaron fue un solo gol y lo logró Charles de Ketelaere con Bélgica.

España eliminó a Francia y a esta altura ya no es novedad porque le ganó los últimos tres cruces: 2-1, 5-4 y 2-0. A Yamal muchos le cayeron cuando declaró que había “dos opciones, que ellos lleguen a tres finales seguidas (del Mundial) o que nosotros les ganemos tres veces seguidas, vamos a ver qué ocurre. No les tenemos ningún miedo”, pero al final tenía razón y España es finalista.