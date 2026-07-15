El increíble récord que alcanzó España frente a Francia y que deberá defender en la final del Mundial

España fue superior a Francia en el duelo de semifinales y mereció el pasaje a la final que terminó consiguiendo en los pies de Oyarzabal y Pedro Porro. Es un hecho que 16 años después de su primer y único Mundial conseguido, la Roja buscará el próximo 19 de julio su segunda estrella frente al ganador del duelo de este miércoles entre Argentina e Inglaterra.

Además, con una nueva victoria en su historial, la selección española que también es la vigente campeona de Europa tras consagrarse con dicho título en el año 2024, alcanzó a Italia y superó a la selección argentina en un registro histórico. Los españoles llegaron con el 2 a 0 frente a los Galos, a su partido número 37 consecutivo sin conocer la derrota (sin tandas de penales incluidas). Mientras que los italianos empatan con España en la primera posición, también con 37 partidos invictos entre 2018-2021, Argentina se quedó por detrás con 36 encuentros (2019-2022).

Ahora, los españoles deberán defender el récord probablemente en el partido más difícil de todos. Independientemente de su rival, la final del mundo que jugarán ante ingleses o argentinos va a determinar si la selección española sigue con su tendencia victoriosa, o cae derrotada en el partido que todos sus jugadores querrán ganar.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026 entre España y el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra

La presencia de España en una nueva final del Mundo ya está confirmada. El nivel de la Roja desde su inicio en este Mundial fue sostenido y si bien levantaron dudas en su debut con empate frente a Cabo Verde, triunfaron en todos sus encuentros posteriores. En el segundo partido de la fase de grupos golearon a Arabia Saudita por 4 a 0 y luego vencieron a Uruguay por la mínima diferencia. En la etapa de dieciseisavos volvieron a golear a Austria por 3 a 0, para luego vencer a Portugal y Bélgica nuevamente por la mínima con resultados de 1 a 0 y 2 a 1 respectivamente. Con su sólida victoria en la tarde de este martes frente a Francia, abrocharon definitivamente el pase a la final.

El encuentro definitivo será el próximo domingo 19 de julio de 2026 y tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La final del máximo torneo a nivel de selecciones comenzará a las 16:00 horas de Uruguay. Antes de eso, debe definirse quién será el rival de España en el encuentro por semifinales entre Inglaterra y Argentina que se jugará este miércoles también a las 16:00.