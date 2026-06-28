¿Cuándo termina el Mundial 2026? Fecha, horario y lugar de la final del mundo

Con la fase de grupos finalizada y la selección de Uruguay eliminada del Mundial 2026, los aficionados del fútbol se preguntan cuándo termina el máximo certamen de fútbol del mundo y horario de la final.

Todavía queda mucho camino por recorrer. El torneo recién comenzó la segunda fase, tras culminar los grupos. A diferencia de otros mundiales, en esta ocasión se le suman los dieciseisavos. El balón seguirá rodando hasta el 19 de julio en la primera Copa del Mundo en celebrarse con 48 selecciones y en ser organizada por tres países (Estados Unidos, México y Canadá).

Fecha y hora de la final del Mundial 2026

Ese domingo 19 de julio de 2026, las dos mejores selecciones del Mundial se verán cara a cara en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, como se ha bautizado durante el torneo al MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La final del máximo torneo a nivel selecciones comenzará a las 16:00 horas de Uruguay.

La final del Mundial se transmitirá de forma gratuita por televisión abierta para todo el territorio uruguayo, según confirmó Canal 5. También estará disponible en Antel TV.

Por cable, el choque definitorio estará disponible por Dsports y su plataforma de streaming, DGO. Paramount+ y Disney+ Premium también emitirán el encuentro, además de Flow, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

José María Giménez se lamenta terminado el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Favoritos a ganar el Mundial 2026

Entre los principales favoritos a llevarse la Copa del Mundo para su país están España, Argentina y Francia. La selección española llegó a esta cita mundialista con un plantel joven y dinámico que viene de conquistar la Euro 2024. Con nombres como Lamine Yamal, Pedri, Gavi o Nico Williams, los dirigidos por Luis de la Fuente tienen todas los condimentos necesarios para llegar lejos en el torneo.

Sin embargo, no se puede descartar a la actual campeona del mundo, Argentina, que vuelve con Lionel Messi y Lionel Scaloni a la cabeza con la esperanza de conquistar el cuarto Mundial de su historia. La Albiceleste posee una base del equipo campeón en Qatar 2022 y se ha renovado en algunos puestos con futbolistas de jerarquía.

Otro país que siempre se asoma como posible candidato a pelear por el torneo es Francia, que viene de disputar las últimas dos finales (2018 y 2022), ganando una y perdiendo otra. Les Bleus llevan a Kylian Mbappé como su principal estandarte, junto a los campeones de la Champions League con el Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelé y Désiré Doué, para intentar conquistar el tercer Mundial de su historia.

En un segundo escalón, aparecen otros candidatos a ganar el Mundial como Alemania (cuatro títulos), Portugal o la pentacampeona Brasil, que, a pesar de haber iniciado con un empate frente a Marruecos, de la mano de Carlo Ancelotti buscará ganar el título que se le ha hecho esquivo desde 2002.