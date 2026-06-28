Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

¿Cuándo termina el Mundial 2026? Fecha, horario y lugar de la final del mundo

La selección de Uruguay quedó eliminada del mayor certamen de fútbol del mundo, pero el torneo seguirá hasta julio. Cuandó será la final y los detalles del show de medio tiempo

El País
El País
28/06/2026, 12:41
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El trofeo de la Copa del Mundo en manos de Carlos Tapia, Sergio Batista, Daniel Bertoni, Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Ricardo Giusti, campeones con Argentina en 1978 y 1986, durante el tour de la copa en 2022.
El trofeo de la Copa del Mundo en manos de Carlos Tapia, Sergio Batista, Daniel Bertoni, Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Ricardo Giusti, campeones con Argentina en 1978 y 1986, durante el tour de la copa en 2022.
Foto: AFP

Con la fase de grupos finalizada y la selección de Uruguay eliminada del Mundial 2026, los aficionados del fútbol se preguntan cuándo termina el máximo certamen de fútbol del mundo y horario de la final.

Todavía queda mucho camino por recorrer. El torneo recién comenzó la segunda fase, tras culminar los grupos. A diferencia de otros mundiales, en esta ocasión se le suman los dieciseisavos. El balón seguirá rodando hasta el 19 de julio en la primera Copa del Mundo en celebrarse con 48 selecciones y en ser organizada por tres países (Estados Unidos, México y Canadá).

Tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, AUF canceló chárter y cada jugador volverá en vuelos comerciales

Fecha y hora de la final del Mundial 2026

Ese domingo 19 de julio de 2026, las dos mejores selecciones del Mundial se verán cara a cara en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, como se ha bautizado durante el torneo al MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La final del máximo torneo a nivel selecciones comenzará a las 16:00 horas de Uruguay.

La final del Mundial se transmitirá de forma gratuita por televisión abierta para todo el territorio uruguayo, según confirmó Canal 5. También estará disponible en Antel TV.

Por cable, el choque definitorio estará disponible por Dsports y su plataforma de streaming, DGO. Paramount+ y Disney+ Premium también emitirán el encuentro, además de Flow, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

José María Giménez se lamenta terminado el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026.
José María Giménez se lamenta terminado el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026.
Foto: AFP

De Muslera como el peor a Valverde y Núñez: la puntuación de los lectores de Ovación tras eliminación de Uruguay

Favoritos a ganar el Mundial 2026

Entre los principales favoritos a llevarse la Copa del Mundo para su país están España, Argentina y Francia. La selección española llegó a esta cita mundialista con un plantel joven y dinámico que viene de conquistar la Euro 2024. Con nombres como Lamine Yamal, Pedri, Gavi o Nico Williams, los dirigidos por Luis de la Fuente tienen todas los condimentos necesarios para llegar lejos en el torneo.

Sin embargo, no se puede descartar a la actual campeona del mundo, Argentina, que vuelve con Lionel Messi y Lionel Scaloni a la cabeza con la esperanza de conquistar el cuarto Mundial de su historia. La Albiceleste posee una base del equipo campeón en Qatar 2022 y se ha renovado en algunos puestos con futbolistas de jerarquía.

Otro país que siempre se asoma como posible candidato a pelear por el torneo es Francia, que viene de disputar las últimas dos finales (2018 y 2022), ganando una y perdiendo otra. Les Bleus llevan a Kylian Mbappé como su principal estandarte, junto a los campeones de la Champions League con el Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelé y Désiré Doué, para intentar conquistar el tercer Mundial de su historia.

En un segundo escalón, aparecen otros candidatos a ganar el Mundial como Alemania (cuatro títulos), Portugal o la pentacampeona Brasil, que, a pesar de haber iniciado con un empate frente a Marruecos, de la mano de Carlo Ancelotti buscará ganar el título que se le ha hecho esquivo desde 2002.

Show de medio tiempo

El show de medio tiempo tomará lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, como sede de la final y el evento está listado para el 19 de julio. La FIFA oficializó que el show será curado por Chris Martin, líder de la banda Coldplay. El presidente de la entidad, Gianni Infantino, lo presentó como un cruce pensado para música y fútbol en el mayor escenario del deporte, con un objetivo solidario asociado.

Los artistas que formarán parte de este show son Madonna, Shakira y BTS, según comunicaciones oficiales de la FIFA.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Mundial 2026

Te puede interesar