Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026: día, hora y dónde ver una semifinal llena de historia

Estar a un partido de jugar la final de un Mundial ya es una motivación suficiente para cualquiera, pero en la semifinal que jugarán hoy Inglaterra y Argentina (16:00 por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+) hay muchos más condimentos que hacen aún más atractivo el duelo mientras España, que eliminó a una Francia desconocida, espera para la final del próximo 19 de julio.

“Jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande, una potencia, y siempre es lindo jugar partidos de este estilo, más en una semifinal de un Mundial”, valoró Lionel Messi que, como muchos de sus compañeros, creció viendo los goles de Diego Maradona a los ingleses en la victoria por 2-1 de la albiceleste que a la postre se consagró en el Mundial de México 1986.

Ese fue sin dudas el cruce más recordado entre ambas selecciones en un Mundial. Inglaterra había ganado 2-1 en Chile 1962 y por la mínima en su Copa del Mundo de 1966. Luego se enfrentaron en el Mundial de Francia 1998 y Argentina eliminó a los Tres Leones por penales en octavos de final. El último partido en una Copa del Mundo entre los dos, con Marcelo Bielsa dirigiendo a la albiceleste y cayendo 1-0, fue en Corea y Japón 2002. Pero no todo es fútbol.

En abril de 1982 Argentina invadió las Islas Malvinas para intentar recuperar su soberanía, pero terminó rindiéndose ante la superioridad bélica de Reino Unido luego de 74 días de combate. Murieron 255 británicos, 649 argentinos y el conflicto sigue siendo un tema sensible al día de hoy. “Es errado poner en el mismo plano una guerra y un partido de fútbol”, declaró Germán Bonanni, excombatiente, a EFE.

La rivalidad va más allá de las Malvinas, pero Inglaterra y Argentina llegaron hasta acá jugando al fútbol y así seguirá uno hasta la final.

Polémica con la designación del árbitro en Inglaterra

”Lionel Messi tiene a su árbitro favorito para la semifinal”, tituló el Daily Mail y no fue el único medio inglés que se refirió a la designación Ismail Elfath, marroquí nacionalizado estadounidense, como árbitro principal para el duelo entre Inglaterra y Argentina. “Supervisó el mejor momento de Messi”, dijo The Sun en relación a que fue el cuarto en al final de Qatar 2022.

La simbología de las Islas Malvinas

“Es solo un partido de fútbol”, dijo Lionel Scaloni cuando, tras eliminar a Suiza y avanzar a semifinales, le preguntaron si ante Inglaterra sería especial por la relación entre los dos países y las Islas Malvinas. “Lo tomamos como un partido de fútbol, una semifinal de un Mundial, entendemos lo que hay atrás y toda la historia, eso es algo que no podemos cambiar”, manifestó Alexis Mac Allister.

Jordan Pickford, arquero de Inglaterra en el Mundial de 2026. Foto: AFP

Jordan Pickford aguanta la presión de Inglaterra

El único título de Inglaterra en su historia es el del Mundial del que fue anfitriona hace 60 años, pero su arquero Jordan Pickford tiene gran confianza. “No se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos, eso es lo que necesitamos (...) “Somos nosotros contra ellos para conseguir un lugar en la final, y es un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penales...”.

Para Rodrigo de Paul es un juego mental

Uno punto fuerte de Argentina sin dudas es tener un grupo fuerte que ya ganó dos Copas América, una finalissima y el último Mundial. Y su base se mantiene. “Este tipo de partidos me gustan mucho, los disfruto, tratando de vivir mucho el momento y que las emociones no nos sobrepasen, así que hay que meterle mucha cabeza y mucha frialdad sobre todo”, confesó Rodrigo de Paul.

Rodrigo De Paul durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AFP

Inglaterra vs. Argentina: alineaciones probables

Día. Miércoles 15 de julio de 2026

Hora. 16:00

Torneo. Mundial, semifinales

TV. (16:00 por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+)

Inglaterra. Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT. Thomas Tuchel.

Argentina. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.

DT. Lionel Scaloni.

Árbitro. Ismail Elfath (USA).

VAR. Marco Di Bello (ITA).

La previa de Inglaterra-Argentina, vía Sofascore.