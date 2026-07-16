"Fue de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor", dijo Thomas Tuchel pese a la derrota de Inglaterra

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió la responsabilidad y aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a los ingleses a renunciar por completo a la posesión de la pelota y permitieron que Argentina remontara para acceder a la final del Mundial. "No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca", dijo el entrenador de origen alemán.

Además, en un análisis en retrospectiva de lo que fue toda la participación del conjunto de los Tres Leones a lo largo de la copa, el técnico destacó el buen funcionamiento de sus futbolistas en el encuentro por semifinales: "Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

Argentina venció a Inglaterra por 2 a 1, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente, que reflejaron en el resultado el dominio de la pelota que la albiceleste efectuó desde el comienzo del segundo tiempo. "Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón", señaló Tuchel sobre este punto.

Además, el técnico confesó haber notado un decaimiento en el juego de Inglaterra tras el gol de Anthony Gordon que abrió el marcador al minuto 55: "A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol", explicó Tuchel.

Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado. "Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez", argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad. Por la vía aérea, justamente, llegó el segundo gol de Argentina con un cabezazo de Lautaro Martínez que puso el 2 a 1 final.

"Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", resaltó. Y terminó destacando el trabajo del grupo, que "hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor" y aún así logró terminar un buen torneo.

Ahora Inglaterra se enfrentará a Francia por el tercer puesto del torneo el próximo sábado a las 18:00 (hora de Uruguay). El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con información de EFE