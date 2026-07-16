España vs. Argentina por el título en el Mundial 2026: día, hora y dónde ver la gran final

El Mundial 2026 llega a su gran desenlace con una final de lujo. España, vigente campeona de la Eurocopa, y Argentina, campeona de la Copa América y defensora del título mundial, se enfrentarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la corona del fútbol mundial.

Será un choque con aroma a clásico intercontinental entre el campeón de Europa y el campeón de América, dos selecciones que atravesaron un camino de alto nivel para llegar al partido decisivo.

España eliminó a Francia en semifinales con un sólido triunfo por 2-0, mientras que Argentina dejó por el camino a Inglaterra al imponerse 2-1 con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de dos asistencias.

El encuentro se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16:00 horas de Uruguay y Argentina (15:00 hora local de Nueva Jersey), en el MetLife Stadium, recinto con capacidad para más de 82.000 espectadores y sede elegida por la FIFA para la gran final del torneo.

España buscará conquistar su segundo título mundial tras el conseguido en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina intentará defender con éxito la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta Copa del Mundo.

El partido también pondrá frente a frente a dos de las selecciones que mejor fútbol mostraron durante el campeonato y que cuentan con figuras de primer nivel como Lamine Yamal por el lado español, y Lionel Messi en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Trofeo de la Copa del Mundo Foto: EFE

España vs. Argentina: día, hora y dónde ver la final del Mundial 2026

Día: Domingo 19 de julio.

Hora: 16:00 de Uruguay y Argentina (15:00 local en Nueva Jersey).

Estadio: MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium para FIFA).

Dónde ver: La transmisión estará disponible a través de los canales con derechos oficiales de la Copa del Mundo en cada país.

En Uruguay podrá seguirse por las señales habilitadas para el torneo y por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Más allá del título en juego, la final tendrá un atractivo especial por enfrentar a las dos selecciones que dominan actualmente sus respectivos continentes. El campeón de Europa y el campeón de América definirán quién se queda con la gloria máxima del fútbol en una final que promete quedar en la historia del Mundial.