Desde 7.000 a 39.000 dólares: cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial entre Argentina y España
A tres días del partido en Nueva Jersey, las entradas de reventa para la definición de la Copa del Munddo 2026 no bajan de los 7.000 dólares; A FIFA solo le quedan en la zona "hospitality".
Las entradas de reventa para la final del Mundial 2026, en la que España buscará su segunda estrella y Argentina la cuarta, parten desde los 7.000 dólares las más baratas hasta 39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.
A tres días para la final de este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey —a disputarse desde las 16:00 de Uruguay— las entradas de reventa oscilan entre 7.000 dólares y más de 30.000 dólares.
En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales y solo se ofrecen las conocidas entradas de hospitality, asientos premium con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.
Los boletos más baratos de esta zona cuestan entre 15.000 y 17.000 dólares, mientras que las opciones más caras tienen precios de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más premium.
Mientras tanto, en el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de 8.000 dólares, y también hay algunas que tienen precios de 25.000 o 35.000 dólares. En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios también oscilan alrededor de los 8.000 dólares.
Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de 7.000 dólares y la más cara, por 39.000 dólares.
A este dinero hay que sumarle que el transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan 98 dólares, aunque hay ómnibus que son opciones más económicas, a 20 dólares.
Con información de EFE.
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