El video que revela por qué Bellingham tenía guardado un cachetazo para el Colo Barco, que no jugó ante Inglaterra

Cuando Enzo Fernández dio ese certero zapatazo para marcar el gol del empate de Argentina sobre Inglaterra, un eufórico festejo se desató en todo el plantel albiceleste, incluso desde el banco de suplentes que incluyó el ingreso de Valentín “el Colo” Barco al campo de juego con la pechera puesta y, antes de sumarse al abrazo con sus compañeros, les gritó el gol en la cara a un par de futbolistas ingleses.

La escena no fue captada por la transmisión oficial, que enfocó el festejo de Fernández, Lionel Messi y el resto del equipo en uno de los córners, pero sí quedó registrada en videos tomados por algunos hinchas desde las tribunas.

Barco se metió al campo a chillarle en la cara a los ingleses tras el segundo gol.



Sí que hizo y Bellingham se acordó. https://t.co/CpAcVw6A5B pic.twitter.com/spcMN16aE4 — cullera (@cullera5) July 16, 2026

Una vez finalizado el partido, el exjugador de Boca vivió un tenso momento con Jude Bellingham. Cuando Barco se abrazaba con sus compañeros tras el pase a la final contra España, las cámaras registraron el instante en que el 10 inglés se acercó al argentino y le propinó un cachetazo en la nuca.

BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL.



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En ese momento llamó la atención la reacción del capitán del equipo inglés porque el volante del combinado albiceleste no jugó el partido, por lo que no se habían cruzado en el campo de juego.

Tras el golpe, el exjugador de Boca reaccionó con un empujón y ambos quedaron cara a cara. Nicolás Paz fue el primero en intervenir para intentar separar a los futbolistas, mientras Barco le hacía gestos a Bellingham, preguntándole qué hacía. Instantes después llegó Nicolás Otamendi, que empujó al volante inglés para alejarlo de la discusión.

A partir de allí se sumaron varios jugadores de ambos seleccionados. Algunos intentaron calmar la situación y otros increparon a Bellingham por su reacción. El cruce no pasó a mayores y terminó pocos segundos después.

La Nación / GDA.