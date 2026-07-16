El único club que estuvo representado en todas las finales del Mundial desde 1982 y volvió a lograrlo en 2026

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo acercó a la albiceleste a la posibilidad de conquistar un nuevo título, sino que también permitió que el Inter de Milán prolongara una de las rachas más impresionantes de la historia de la Copa del Mundo.

Con Lautaro Martínez como uno de los grandes protagonistas de la victoria en semifinales, el conjunto italiano aseguró, una vez más, tener representación en el partido decisivo del torneo, una marca que mantiene de forma ininterrumpida desde España 1982.

El Inter se convirtió así en el único club del mundo que ha contado con al menos un jugador en las últimas 12 finales consecutivas de la Copa del Mundo, una racha que supera los 40 años y que en esta edición estuvo cerca de cortarse.

Sin embargo, la eliminación de Inglaterra y Francia en semifinales dejó sin posibilidades al Bayern Múnich, representado por Harry Kane y Michael Olise, de igualar esa continuidad. Ahora será Lautaro Martínez el encargado de defender el prestigioso registro cuando Argentina enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.

La historia comenzó en el Mundial de España 1982, cuando Italia conquistó el título con una fuerte presencia del Inter. Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli, Ivano Bordon y Beppe Marini integraron aquel plantel campeón que derrotó 3-1 a Alemania Federal en el estadio Santiago Bernabéu.

Desde entonces, el club italiano nunca dejó de aportar al menos un futbolista a la final mundialista. En México 1986 fue Karl-Heinz Rummenigge con Alemania Federal; en Italia 1990 aparecieron Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann, también con el seleccionado alemán campeón.

La continuidad siguió en Estados Unidos 1994 con Nicola Berti (Italia), mientras que Francia 1998 tuvo representantes en ambos finalistas: Youri Djorkaeff con Francia y Ronaldo Nazário con Brasil.

Lautaro Martínez y el festejo tras el gol del triunfo de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: EFE.

El legendario delantero brasileño volvió a representar al Inter en Corea-Japón 2002, donde levantó la Copa del Mundo con Brasil. Luego llegaron Marco Materazzi, campeón con Italia en Alemania 2006; Wesley Sneijder, subcampeón con Países Bajos en Sudáfrica 2010; y el trío argentino integrado por Rodrigo Palacio, Ricky Álvarez y Hugo Campagnaro, finalistas en Brasil 2014.

En Rusia 2018 los representantes fueron Marcelo Brozović e Ivan Perišić con Croacia, mientras que en Qatar 2022 Lautaro Martínez formó parte del plantel campeón del mundo con Argentina.

Cuatro años después, el capitán del Inter vuelve a ser el encargado de sostener una estadística sin precedentes. Con Argentina nuevamente instalada en la definición del Mundial, Lautaro Martínez prolongó un récord que ningún otro club del planeta ha logrado mantener: 12 finales consecutivas con presencia interista, desde 1982 hasta 2026.

Con información de EFE.