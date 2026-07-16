Alarma en España: Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron diferenciados de cara a la final del Mundial 2026

Lamine Yamal y Pedro Porro practicaron este jueves al margen de sus compañeros en el primer entrenamiento de la selección de España para preparar la final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos de este domingo ante la selección de Argentina.

Tras la victoria 2-0 ante la selección de Francia en una de las semifinales por la Copa del Mundo en AT&T Stadium en Dallas, Lamine Yamal salió del césped cojeando ligeramente y Pedro Porro lo hizo con una "sobrecarga".

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmiten calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para la final, con el objetivo de que el viernes se reincorporen al trabajo con el resto del grupo del combinado ibérico.

Tanto Yamal como Porro saltaron al césped junto al resto de sus compañeros, pero tras un ligero calentamiento no participaron en los ejercicios habituales y llevaron a cabo estiramientos durante los 15 minutos abiertos a la prensa, en los que el entrenador Luis de la Fuente estuvo muy pendiente de ellos.

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan de forma diferenciado con España. Foto: EFE.

El entrenamiento de este jueves tuvo lugar en el centro del New York Red Bull en Whippany, ubicado en el condado de Morris en el estado estadounidense de New Jersey, elegido por la selección española para preparar la final.

Esta será la segunda final por la Copa del Mundo que disputará la selección española en su historia, ya que la anterior fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Países Bajos donde se quedó con la victoria por 1-0 gracias al tanto de Andrés Iniesta.

Cuándo se juega la final de la Copa del Mundo 2026

Lamine Yamal, jugador de la selección de España, durante el Mundial 2026. Foto: AFP

Se dará una final soñada: el vigente campeón de Europa, España, contra el bicampeón de la Copa América, la selección argentina. El duelo decisivo por el título de campeón del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en el suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford a aproximadamente ocho kilómetros al oeste de la ciudad de New York en los Estados Unidos.

La selección de Lionel Messi buscará proclamarse bicampeón del mundo y así poder sumar su cuarta estrella en la camiseta, mientras que el elenco que cuenta con Lamine Yamal irá por su segundo Mundial en su historia.

Dónde se podrá ver la gran final del Mundial 2026

Lionel Messi celebra. Foto: @AFASeleccionEN.

Este domingo se disputará el último partido del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la gran final entre España y Argentina.

Cabe destacar que este encuentro se podrá ver a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Con información de EFE.