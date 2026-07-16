El festejo viral y bailable de Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

Antes de la gran final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en una de las protagonistas fuera de la cancha. La esposa de Lionel Messi celebró la clasificación de la selección argentina con una serie de publicaciones en sus redes sociales que rápidamente se hicieron virales y reflejaron toda la emoción vivida tras la victoria sobre Inglaterra.

Luego del triunfo por 2-1, que selló el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva definición mundialista gracias a una remontada en los minutos finales y a dos asistencias de Lionel Messi para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Roccuzzo compartió imágenes de los festejos del plantel en Instagram y también publicó un video en TikTok, plataforma en la que desembarcó recientemente y donde ya reúne más de 1,6 millones de seguidores.

En la grabación, Antonela aparece vistiendo un buzo celeste y blanco con la inscripción "Argentina", las tres estrellas que representan los títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022, y el Sol de Mayo. Mientras de fondo suena La cumbia de los trapos, de Yerba Brava, canta el conocido verso "Al equipo que tiene más aguante", en una clara muestra de apoyo al seleccionado. El video superó rápidamente los 14 millones de reproducciones, además de acumular millones de "me gusta" y decenas de miles de comentarios.

Horas antes, durante el partido, las cámaras también captaron su reacción en uno de los palcos cuando Enzo Fernández marcó el empate parcial a los 85 minutos. La rosarina pasó del nerviosismo a la emoción en cuestión de segundos: se abrazó con quienes la acompañaban, aplaudió el gol y no pudo contener las lágrimas.

Consumada la clasificación, Antonela volvió a expresar su felicidad en Instagram con una fotografía junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. "¡Gracias Dios! ¡Vamos Argentina! ¡A la final!", escribió, siguiendo una tradición que mantuvo durante toda la Copa del Mundo.

A lo largo del torneo, la esposa del capitán argentino acompañó cada victoria con publicaciones familiares y mensajes de aliento. Lo hizo tras los triunfos de la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania, y también durante las instancias de eliminación directa.

Uno de los posteos más comentados llegó después de la victoria sobre Cabo Verde, cuando publicó una imagen junto a sus hijos, todos vestidos con la camiseta alternativa de la Selección y la número 10 de Messi, acompañada por un sencillo "Vamos Argentina" y corazones celestes y blancos.

Más adelante, tras la remontada frente a Egipto, también dedicó un mensaje especial a su esposo: "Lionel Messi, ya no quedan palabras", escribió luego de otra actuación decisiva del capitán. Y después del triunfo sobre Suiza en tiempo suplementario publicó: "¡Vamooooos Argentina! Un pasito más".

Ahora toda la atención está puesta en la gran final. Este domingo, desde las 16:00 (hora argentina), Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el objetivo de conquistar su cuarto título mundial. Un día antes, Francia e Inglaterra disputarán el encuentro por el tercer puesto.