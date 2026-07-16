“Que España los aplaste como nosotros en las Malvinas”, dijo periodista inglés a la selección argentina

El conocido periodista inglés Piers Morgan, que frecuentemente hace comentarios polémicos, publicó un violento mensaje en su cuenta de X tras la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en el Mundial 2026.

“Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de Malvinas”, escribió, junto a la imagen de jugadores de la selección agitando una bandera con las palabras “las Malvinas son argentinas”.

Classless pr*cks.

I hope Spain beat them as badly in the Final as we beat them in the Falklands War. pic.twitter.com/mC1YWVWfIb — Piers Morgan (@piersmorgan) July 16, 2026

Ya durante el primer tiempo del partido había escrito “Is Messi playing?” (¿Está jugando [Lionel] Messi?). Morgan es un reconocido fanático de Cristiano Ronaldo.

Is Messi playing? — Piers Morgan (@piersmorgan) July 15, 2026

Luego de la derrota de Inglaterra, Morgan cerró la seguidilla de sus publicaciones con la abreviatura “FFS” que refiere a "for fuck's sake", expresión inglesa para expresar enojo o fastidio.

A fines de abril de este año, Morgan y Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron un cruce en redes sociales ante la posibilidad de que la potencia norteamericana retirara el apoyo a Reino Unido en el diferendo por las Islas Falklands.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, citó el mensaje y comentó: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

So much pathetically gleeful ‘He’s finished!’ hate and mockery for @cristiano after one mediocre Portugal performance (by the whole team)… all of which he will use as fuel in Portugal’s second game tomorrow night. He’s the 🐐 for a reason, as he will show everyone. pic.twitter.com/EpWE00LRwP — Piers Morgan (@piersmorgan) June 22, 2026

Luego de su salida del programa matutino británico Good Morning Britain en 2021, que tuvo origen cuando dijo duros comentarios contra Meghan Markle, el periodista volcó su contenido a las plataformas digitales. Conduce su programa de entrevistas en su canal de YouTube, el cual acumula millones de suscriptores.

Con información de La Nación/GDA