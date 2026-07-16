El explosivo mensaje de Nacho Álvarez tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: "Que la chupen"

La histórica y emotiva victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 para meterse en la final del Mundial 2026 generó una catarata de reacciones en redes sociales. Desde el músico Liam Gallagher —que felicitó a la selección de Lionel Scaloni y aseguró que había ganado "el mejor equipo"— hasta miles de usuarios anónimos, la remontada albiceleste y el peso simbólico de imponerse ante los ingleses, por el conflicto bélico de las Islas Malvinas, despertaron muestras de apoyo incluso fuera de las fronteras argentinas.

Uno de los uruguayos que decidió expresarse fue Nacho Álvarez. El periodista de La Pecera (Azul FM) recurrió a una de las frases más recordadas de Diego Maradona para felicitar a los actuales campeones del mundo.

"QUE LA CHUPEN", escribió en mayúsculas al comienzo de su publicación, en referencia a la célebre frase que el Diez pronunció en Montevideo, tras la clasificación de Argentina al Mundial de Sudáfrica 2010 luego de vencer a Uruguay en el Estadio Centenario.

Luego, Álvarez aclaró que su mensaje no respondía a un fanatismo por la albiceleste, sino a la admiración que le despertó la actuación del equipo capitaneado por Lionel Messi.

"Desde cómo cantaban el himno como si fueran a la guerra, hasta cómo metieron y jugaron para merecidamente una vez más darlo vuelta sobre el final, 'la Argentina' tiene toda mi admiración", escribió.

Cerró el mensaje con otra felicitación para los vecinos y un tirón de orejas para los uruguayos que celebran si hay derrota Albiceleste: "Felicitaciones a los hermanos mayores. Y 'que la chupen' los mediocres, dijera el Diego".

“QUE LA CHUPEN”

Para nada soy fanático de Argentina, pero desde cómo cantaban el himno como si fueran a la guerra, hasta cómo metieron y jugaron para merecidamente una vez más darlo vuelta sobre el final, “la Argentina” tiene toda mi admiración.

Felicitaciones, hermanos mayores!… — ignacio alvarez (@igalvar71) July 15, 2026

No es la primera vez que Álvarez convierte sus redes sociales en una tribuna durante este Mundial. Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos, publicó un extenso video de más de siete minutos en el que descargó toda su bronca contra Marcelo Bielsa.

En ese momento calificó la campaña celeste como un "fracaso total", cuestionó con dureza al entrenador argentino, lo responsabilizó por el rendimiento del equipo y también apuntó contra la AUF por haber sostenido el proyecto pese a las advertencias públicas de Luis Suárez.

El martes, al finalizar la primera semifinal del Mundial, donde España eliminó a Francia, también había compartido su pronóstico para la definición del torneo. "No sé qué opinan, pero para mí ésta fue la final anticipada. España campeona del mundo", escribió entonces.

Sin embargo, la remontada de Argentina frente a Inglaterra modificó el panorama. La Scaloneta volvió a dar vuelta un resultado sobre el cierre del encuentro y selló su clasificación a la final, una actuación que terminó despertando la admiración del periodista uruguayo, quien no dudó en homenajearla apelando a una de las frases más emblemáticas de Maradona.