El furioso descargo de Jorge Seré por una crítica del Puma Goity: "Soy más hincha de Argentina que vos"

Puede que Uruguay ya haya quedado eliminado de la Copa del Mundo, pero las polémicas alrededor del torneo que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá siguen dando que hablar. Esta vez, el cruce fue entre el exarquero uruguayo Jorge Seré y el actor argentino Gabriel "Puma" Goity, a partir de un comentario realizado por el exfutbolista en el programa de streaming Fix Copa.

Todo comenzó cuando, durante un análisis futbolístico, Seré afirmó que la selección argentina era "Messi y 10 más". La frase llegó a oídos de Goity, integrante del elenco de la serie El encargado, quien reaccionó con ironía en sus redes sociales: "Guauu… qué análisis… si mi mamá muriera sería huérfano", escribió.

La respuesta del exfutbolista no tardó en llegar. En el programa que conduce Cata Ferrand, Seré explicó que la frase había sido sacada de contexto y le respondió directamente al actor.

"Para vos, Puma Goity, te lo voy a decir clarito. El recorte de lo que salió, que yo dije que Argentina era Messi y 10 más, es un recorte dentro de otro contexto. Soy más hincha de Argentina que vos", afirmó.Luego apeló a una comparación con la ficción de la plataforma Disney+ protagonizada por Goity y Guillermo Francella para explicar su punto.

"Y esto es como decir que en El encargado son vos y Francella y 100 más. Te estoy alabando a vos, no estoy criticando al resto. Que te quede claro", agregó Seré en tono firme.

Gabriel "Puma" Goity. Foto: Archivo.

La discusión también tuvo su capítulo en las redes sociales de Fix, donde publicaron una imagen editada de El encargado en la que el personaje de Guillermo Francella era reemplazado por Seré. Junto al montaje, el canal escribió: "Con Eliseo (Superman) no se jode", en alusión tanto al célebre personaje de la serie como al apodo del exarquero.