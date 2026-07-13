Cuándo es "La velada del año VI" y dónde verla: día, horario y artistas del evento que organiza Ibai Llanos

Ya se convirtió en un clásico este evento que organiza el streamer español Ibai Llanos. La velada del año, la gala de boxeo amateur que reúne deportistas de todo el mundo, y populares artistas de la música reunió a más de 80,000 espectadores en vivo, y superó los 9 millones de visualizaciones simultáneas en su pasada edición.

La quinta edición, realizada en el estadio la Cartuja de Sevilla, combinó combates intensos entre creadores de contenido, actuaciones musicales de artistas y momentos de emoción.

El 25 de julio se realizará La velada del año VI, la sexta edición de este evento que se podrá ver desde Uruguay. El evento comenzará a las 14.00 de Uruguay, tiene 10 combates confirmados y cinco artistas musicales.

Los combates, artistas y dónde ver La velada del año VI

Hasta el momento, los combates confirmados en la página oficial de La velada del año son: Edu Aguirre contra Gastón Edul, La Parce vs. Fabiana Sevillano, Clersss contra Natalia MX, Lit Killah vs. Kidd Keo, Alondrissa contra Angie Velasco, Viruzz vs. Gero Arias, Samy Rivers contra RoRo, Marta Díaz contra Tatiana Käer, Plex vs. Fernanfloo.

Además, se confirmó que el main event será el combate entre IlloJuan y TheGrefg.

También a través de los canales oficiales del evento se confirmó que entre los músicos que serán parte el evento están Yandel, Juanes, Lucho Rk & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Y habrá más artistas sorpresa.

Juanes en Uruguay. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Como en pasadas ediciones, La velada del año se realizará en el estadio La Cartuja de Sevilla y tiene entradas agotadas. Igualmente se podrá ver en vivo, y gratis, a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, Youtube y TikTok.

La quinta edición finalizó con la mexicana Alana Flores como ganadora del evento por segunda vez. La conocida influencer recibió las felicitaciones de su pareja: el futbolista de la selección uruguaya Sebastián Cáceres.