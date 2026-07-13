De qué murió Sam Neill: el comunicado de la familia del actor de "Jurassic Park", fallecido a los 78 años

El actor Sam Neill murió este lunes a los 78 años en Sídney, Australia. Según lo confirmó su familia en un comunicado emitido en las redes sociales, fue repentina e inesperada.

Neill nació en Irlanda del Norte en 1947, y vivió en Nueva Zelanda desde 1954, cuando sus padres se mudaron. A lo largo de varias décadas, Neill trabajó en clásicos del cine como la saga Jurassic Park, el clásico de terror de culto Event Horizon, el thriller La caza al Octubre rojo, la oscarizada La lección de piano y la serie Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell.

También integró el elenco de la serie The Tudors, y por Merlín, fue nominado al Emmy y al Globo de Oro. Además fue parte del universo de Marvel. En Thor: Ragnarok y Thor: Love & Thunder tuvo un cameo como un actor que interpreta a Odin, aunque su papel más recordado es el de Alan Grant, en la saga Jurassic Park. Se trata de un rol que también interpretó en Jurassic World: Dominio.

Sam Neill en "Jurassic Park". Foto: Archivo.

De qué murió Sam Neill

En 2023, Neil contó en público que había sido diagnosticado con linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común de linfoma no Hodgkin. Él mismo anunció que se trataba de un tipo de cáncer de sangre en etapa tres, una enfermedad por la que en ese momento ya recibía tratamiento desde principios del año anterior.

De acuerdo al comunicado que emitió su círculo íntimo en su cuenta de Instagram, el actor “seguía libre de cáncer” cuando murió y no precisó la causa de la muerte.

Poco después, contó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo de 2022, durante una publicidad de Jurassic World: Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Meses más tarde, volvió a referirse a su enfermedad y declaró: “Estoy preparado para eso [la muerte]. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”.

“Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por sus increíbles cuidados”, dice el mensaje oficial y cierra: “Más adelante se darán a conocer más detalles; por ahora, en nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inmensa”.

Después de trabajar en la Compañía de Cine de Nueva Zelanda como actor y director, fue el clásico australiano Mi brillante carrera (1979) junto a Judy Davis el que luego le abrió las puertas para encarnar el inolvidable papel de Damien Thorn en La última profecía. Desde entonces, su nombre fue elegido para interpretar a héroes y villanos en una sucesión de películas para la gran pantalla y televisión.

La Nación/GDA