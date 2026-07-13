El tierno mensaje de la novia de Rafa Cotelo por su cumpleaños y la curiosa foto que eligió para homenajearlo

El sábado, Rafa Cotelo celebró sus 45 años y recibió una catarata de saludos públicos de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Entre los mensajes de su hija Ema, la cuenta oficial de Canal 10 y varios colegas del medio, hubo uno que llamó especialmente la atención de sus miles de seguidores.

La encargada fue Isabel González, su actual pareja, quien apeló al humor y a una imagen muy particular para homenajearlo.

“¡Feliz cumple a mi personaje favorito!”, escribió en una historia de Instagram. El texto estaba acompañado por una foto de ambos disfrazados: Cotelo aparecía con bigote, lentes de aviador, camisa floreada y campera de cuero, en una caracterización que recordó al look de Freddie Mercury, mientras que González lucía pantalones de cuero y una corona dorada. El conductor reposteó el saludo y el gesto no pasó inadvertido.

Pero no fue el único festejo compartido del día. El 11 de julio también cumplió años Iñaki Abadie, amigo íntimo de Cotelo, además de su jefe en Grupo Magnolio y socio en La Guitarrita Producciones. Ambos publicaron al mismo tiempo un divertido posteo para “auto saludarse” y aseguraron haber elegido “las fotos más lindas” que encontraron, aunque en realidad seleccionaron las imágenes más desopilantes de su carrete de viajes y aventuras compartidas.

La relación entre Rafa Cotelo Cotelo e Isabel González se hizo pública por primera vez durante los festejos por los 200 programas de Sonríe, cuando Canal 10 sorprendió al humorista con un video en el que participaron familiares, amigos y compañeros. Allí apareció su novia enviándole un emotivo mensaje: "Estoy muy orgullosa de vos, de tu esfuerzo, tu compromiso y la pasión que le ponés a tus proyectos".

La foto que eligió Isabel González para saludar a su novio, Rafa Cotelo. Foto: @rafaelcotelo

En ese mismo homenaje, el humorista terminó quebrándose al recordar las operaciones que debió enfrentar su hija Ema desde pequeña, en uno de los momentos más conmovedores de su carrera televisiva.

Meses después, Cotelo también habló por primera vez públicamente de su separación de la actriz Ana Laura Romano, madre de su hija menor, y contó que mantienen un vínculo muy bueno por el bienestar de sus hijas. Aunque evitó profundizar demasiado en su presente sentimental, hoy se lo ve feliz junto a Isabel González.

Ambos mantienen un perfil muy bajo y son contadas las ocasiones en las que comparten imágenes juntos en redes sociales. Sus publicaciones suelen quedar reservadas para cumpleaños o momentos muy especiales. Uno de ellos se dio durante el Mundial 2026, cuando viajaron para acompañar a la selección uruguaya y compartieron una postal desde uno de los estadios en los que jugó la Celeste.

Por eso, esta dedicatoria no pasó inadvertida: además de mostrar una divertida postal de la pareja, volvió a abrir una pequeña ventana a una relación que ambos prefieren vivir lejos de la exposición pública.