El deportista de élite fanático de Agarrate Catalina y el famoso argentino que casi sale en la murga

Agarrate Catalina es la murga uruguaya que más lejos ha llevado el género. En los últimos meses volvió a dar un paso histórico al participar del Tiny Desk de Milo J, un formato icónico de YouTube que, desde su estreno el 30 de abril, ya superó las 13 millones de visualizaciones. Pero antes de ese hito, la murga de los hermanos Cardozo ya había cantado con Bizarapp en los Grammy, y recorrido el mundo con giras por ciudades como Sídney, Tokio, Beijing, Seúl, Tel Aviv, Moscú, Berlín, París, Roma y El Cairo, presentando un espectáculo subtitulado en distintos idiomas para públicos que poco conocían sobre el Carnaval uruguayo.

De esa proyección internacional habló Yamandú Cardozo en una extensa entrevista con Emiliano Bejar para el streaming Vértice, donde aseguró que, pese al crecimiento del conjunto, nunca sintieron que se habían convertido en "estrellas de rock"."Creo que uno de los méritos de la Catalina es no haberse comido la peli y no haber patinado", reflexionó.

Fue entonces cuando recordó algunos episodios que lo sorprendieron por completo. Uno de ellos tuvo como protagonista al exbasquetbolista Manu Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs, además de campeón olímpico con la selección argentina.

Según contó, en una época en la que él ni siquiera tenía redes sociales, comenzó a recibir mensajes avisándole que Ginóbili había escrito sobre la murga en Twitter."No sé quién en River y La Catalina en el Luna Park. Qué fin de semana para estar en Buenos Aires y yo estoy en San Antonio", había publicado el deportista.

"Era Ginóbili que había puesto una cosa de la Catalina. No podíamos creer. Empezaron a aparecer esos rebotes impensados del alcance de la murga", recordó.

Cardozo también explicó que el desembarco de Agarrate Catalina en Argentina tuvo mucho que ver con David Carlin, un reconocido relator de básquetbol y apasionado de la murga, que se convirtió en su primer representante. Se conocieron en un espectáculo en el Teatro Ateneo de Buenos Aires, en 2005. Carlin se acercó después de la función, les entregó una tarjeta y les propuso ayudarlos a difundir el proyecto entre sus contactos en los medios.

"A partir de ahí empezamos a trabajar con David y nos llevó al programa de Juan Alberto Badía, cantamos con Fernando Bravo, hicimos cosas con Gonzalo Bonadeo, con Jorge Lanata. Un montón de gente se empezó a interesar en La Catalina gracias a que él llevaba los discos", relató.

El famoso argentino que casi fue murguista

Otro de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando recordó el duro golpe que significó quedar eliminado en la Prueba de Admisión del Carnaval 2015, poco después de realizar una exitosa gira internacional. Cardozo aseguró que aquel fallo fue "completamente inesperado" y sostuvo que, con el paso del tiempo, quedó convencido de que influyeron factores ajenos a lo artístico.

"Por sus arreglos y por lo que estaba escrito claramente tendría que haber pasado la prueba. Tengo clarísimo que tuvo que ver con otras cosas que excedían a la cuestión artística. Un abanico de mezquindades y de coyuntura política para que sucediera. Dinámicas del propio Carnaval", afirmó.

Agregó que también se había generado un rumor de que estaban haciendo dinero y los financiaba José Mujica, "con la nuestra".

Fue entonces cuando reveló una anécdota hasta ahora poco conocida: León Gieco estuvo a punto de integrar Agarrate Catalina durante ese Carnaval."Iba a salir León Gieco en La Catalina ese año porque estábamos girando con él y decía: 'Quiero vivir la experiencia de la murga y hacer todos los tablados'", contó.

Sin embargo, la eliminación cambió por completo los planes. Los integrantes del conjunto recibieron el fallo mientras estaban de gira con el músico argentino en Chile y, al quedarse sin Carnaval, decidieron aprovechar esa libertad artística para crear un nuevo espectáculo.Así nació Un día de julio, un proyecto que, según recordó Cardozo, les permitió explorar caminos distintos a los que imponía el reglamento del Concurso Oficial de Carnaval.