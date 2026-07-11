Paola Bianco reveló qué propuestas laborales rechazó pese a que le ofrecían "el oro y el moro"

Paola Bianco pasó por el ciclo de streaming Ignorancia Natural, donde fue invitada para presentar A ver si te la sabés, el espectáculo que protagonizará hoy y mañana o en La Trastienda junto a Pinocho Routin e Imanol Sibes. Cuenta con dirección musical de Gustavo Montemurro, dirección escénica de Federico Pereyra y arreglos corales de Pitufo Lombardo, y como si fuera poco, se sube al escenario con sus dos hijos menores.

En medio de la promoción del show, la comunicadora y actriz repasó sus casi 40 años de carrera y dejó varias confesiones sobre su vida personal y su presente profesional. La más llamativa estuvo vinculada a las redes sociales y a las propuestas publicitarias que recibe como influencer, un ámbito en el que aseguró haber rechazado ofertas muy tentadoras por una cuestión de principios.

Consultada sobre el lugar que hoy ocupan las redes sociales en su vida, definió el vínculo como de "amor y odio". Reconoció que representan una de sus principales fuentes de trabajo, aunque aclaró que tiene una regla inquebrantable: solo recomienda productos o servicios que realmente consume.

"Cuando recomiendo algo, lo hago porque lo uso. Si no, no me gusta", aseguró.

Como ejemplo, contó que en más de una oportunidad recibió propuestas económicas muy tentadoras para promocionar bebidas alcohólicas. "Soy abstemia. Me ofrecieron muy buen dinero por un whisky prestigioso y hasta un viaje. Pero yo no tomo alcohol, entonces no puedo. No me sale", aseguró.

Luego reveló que también decidió rechazar una campaña vinculada a las apuestas, pese a la importante cifra que le ofrecían.

"Hay una cadena que me ofreció muy buena plata por las apuestas. Viendo cómo están los adolescentes con el tema, la adicción que causan... Por más que me den el oro y el moro, puedo parecer loca, pero prefiero no. A veces no se entiende eso", expresó.

Bianco explicó que intenta ser muy cuidadosa con el contenido que comparte como influencer y que procura recomendar únicamente productos o servicios con los que realmente se siente identificada.

Paola Bianco estrena "A ver si te la sabés" en La Trastienda. Foto: Estefania Leal

Además, se refirió al lado más hostil de las redes sociales y reconoció que, aunque aprendió a convivir con las críticas, hay comentarios que aún la impactan y le duelen.

"A veces te caen bien y otras mal lo que te dicen. No es que sos Gardel porque te dicen que sos la mejor y no te sientas la peor porque te dicen... Te dicen 'morite' o 'me alegro que te hayas quedado sin trabajo'. No se me ocurre pensar eso. No se lo deseo a nadie. Yo siempre digo: 'Que te mejores, pero como persona'", reflexionó.

La entrevista también dejó lugar para repasar distintos momentos de su carrera. Recordó sus comienzos en Cacho Bochinche, donde se convirtió en la primera "chin chin" luego de que su madre la llevara a participar de la grabación de un disco de Cacho de la Cruz, y contó cómo logró superar el miedo que tenía a los payasos gracias al entrañable personaje Pelusita.

En otro tramo habló con nostalgia del final de El show de la tarde (Canal 10), levantado en el marco de una reestructura del canal, y reiteró que extraña mucho la televisión.

"A mí me gusta la conducción, el vivo. Para que me enamore tendría que hacer algo en vivo", aseguró. Incluso confesó que le gustaría dar el salto al streaming: "Me encantaría".