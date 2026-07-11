Paula Scorza: la "tortura" que vivió con Patricia Madrid, la insólita anécdota con Damiani y su historia de amor

No encontraba su vocación. Paula Scorza terminó el liceo pensando en estudiar Odontología, probó con Derecho y tampoco era lo suyo. Hasta que un aviso del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP) cambió el rumbo de su vida. Descubrió el periodismo casi por intuición y, apenas terminó de estudiar, decidió golpear una puerta sin demasiadas expectativas: la de Peñarol Verdad, la histórica audición partidaria del club de sus amores.

Tenía apenas 22 años cuando empezó a cubrir los partidos de las divisiones juveniles. En una época en la que casi no había mujeres haciendo periodismo deportivo, aprendió el oficio entre vestuarios, móviles y coberturas de cancha. Aquella primera experiencia le abrió las puertas de TV Libre, luego de la prensa escrita y, más tarde, de la televisión y la radio, donde terminó consolidándose como una de las periodistas políticas más reconocidas del país.

Entrevistar es, dice, lo que más disfruta hacer. Pasó por Doble click (Del Sol FM); hoy integra el equipo Desayunos Informales (Canal 12), conduce 12 PM (Azul FM) y comparte La Fórmula junto a su pareja, el periodista Alejadnro "Bicho" Amaral, por Trimax Media.

El 4 de julio cumplió 50 años y esa es la excusa perfecta para repasar cinco curiosidades sobre la periodista y comunicadora.

La “tortura” que vivió con Patricia Madrid

Mientras se desempeñó como periodista en la redacción de El Observador, le tocó trabajar codo a codo con Patricia Madrid. Ambas cubrían el área de salud. Por entonces, Paula Scorza estaba embarazada de Delfina, su primogénita, y Madrid le leía cuanto informe negativo había. “Era la maldición”, resumió entre risas en Historias propias (Canal 5).

Se explayó para contar que le tocaba todo el tiempo la panza de una forma peculiar: “Me clavaba los dedos”, dijo. Además, le mostraba las peores imágenes de malformaciones que no tenía ganas de ver en ese contexto: “Yo decía, ‘¿qué necesidad?’ La adoro pero fue una tortura y ella lo sabe”, cerró.

Sufrió un grave accidente

A comienzos de los años 90, Scorza sufrió un grave accidente de tránsito al cruzar 18 de Julio, a la altura de la Intendencia de Montevideo. “Me rompí todos los huesos”, recordó en PH (Canal 4). Tras el impacto, despertó rodeada de médicos que le cortaban la ropa y, sin entender lo que ocurría, lanzó una frase que todavía la hace reír: “¡Mamá, mamá, no estoy depilada!”.

Contó que el siniestro ocurrió porque cruzó mirando a un chico junto a una amiga y asumió toda la responsabilidad. Aunque el conductor se fue del lugar, aseguró que la distracción fue suya. La recuperación no le impidió cumplir un plan que esperaba con ansiedad: pasó ese verano en Atlántida y salió a bailar a Project con sus amigas.

Está en pareja con el periodista Alejandro “Bicho” Amaral

Alejandro Amaral y Paula Scorza, conductores del programa periodístico "La Fórmula" y pareja. Foto: Estefanía Leal / El País

Aunque no todos los saben, está en pareja con Alejandro “Bicho” Amaral desde 2006. Se conocieron durante una cumbre de Presidentes en el Sodre y semanas más tarde volvieron a coincidir en una fiesta. Empezaron a salir justo cuando sus caminos profesionales también se cruzaron: ella ingresó a Últimas Noticias y él terminó siendo su jefe durante un año y medio.

Según contó a Revista Domingo, la fórmula para que funcionara fue no mezclar nunca la relación con el trabajo. Más adelante, cuando pasó a El Observador, quedaron en medios competidores e hicieron otro pacto: no contarse las primicias que publicarían al día siguiente. “No queríamos que hubiera ninguna suspicacia”, explicó en esa misma nota.

Con el tiempo esa dinámica se volvió más natural. Incluso dijo que prefieren no hablar de los temas en los que trabaja cada uno y enterarse al aire de muchas de sus noticias. Desde octubre de 2024, además, comparten el streaming La Fórmula, donde trasladaron esa sociedad también a la pantalla.

Presenció la famosa pelea de Lacalle Pou en el Parlamento

Fue una de las pocas que presenció en primera fila el recordado enfrentamiento entre los entonces diputados Luis Lacalle Pou y el frenteamplista Juan José Domínguez, que incluyó el insulto “oligarca puto” y terminó a los golpes en plena Cámara de Representantes, en 2007. Mientras la mayoría de la prensa seguía en el Senado el debate sobre la despenalización del aborto, ella, Canal 10 y Búsqueda cubrían de cerca esa sesión.

“De un segundo al otro se armó una generala”, recordó a La Diaria. Según dijo a Domingo, “hoy cuesta imaginar que un hecho así suceda”, y lo atribuyó también a la presencia de cámaras y celulares, que hace que los dirigentes “tengan un poco más de cuidado”.

La anécdota con José Pedro Damiani

Después de probar distintas carreras, encontró su vocación en el Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP). Recién recibida, se acercó a Peñarol Verdad -la audición partidaria de Radio 10 que encabezaban José Carlos Domínguez, Jorge Pasculli y José Pedro Damiani- y la tomaron. Dio sus primero pasos cubriendo las divisiones juveniles y de esa etapa recuerda una anécdota con el histórico presidente aurinegro.

En plena emisión del programa, fueron a la tanda y el contador Damiani le dijo de la nada: “Mija, usted es del MPP, ¿no?”. “Quedé blanca. No estábamos hablando de política, ni yo era del MPP”, recordó entre risas en La mesa de los galanes (Del Sol FM).

Nunca entendió si fue un chiste o por qué le hizo ese comentario. De todos modos, aseguró que siempre fue muy cordial y lo definió como “un personaje”: “Era gracioso, siempre me trató espectacular. Era súper querido y respetado”.