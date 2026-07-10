La emoción de Sebastián Beltrame tras encontrar oro en Uruguay y el inesperado percance en la ruta: el video

La travesía de Sebastián Beltrame por el norte del país ya sumó su primer gran hallazgo... y también el primer contratiempo. El conductor de En foco (Canal 4) emprendió un viaje de cinco días y unos 1.500 kilómetros junto a sus hijos, Antonio y Alejandro, con el objetivo de recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del norte uruguayo, pero la aventura no tardó en regalarles anécdotas para el recuerdo.

Todo comenzó con un recorrido que los llevó desde la Piedra Alta, en Florida, hasta Paso de los Toros y Minas de Corrales. "Si pasan por la ruta 5 no dejen de entrar un minuto en este lugar hermoso", recomendó Beltrame al compartir las primeras imágenes del viaje por 25 de Agosto.

El plan familiar incluye el llamado circuito del oro, la historia de Carlos Gardel, las minas de ágatas y amatistas en Artigas, un cruce hacia Brasil y una navegación por las islas de Bella Unión, en la triple frontera más austral del planeta.

El momento más celebrado llegó precisamente en Minas de Corrales. Guiados por un experto, Beltrame y sus hijos se lanzaron a buscar oro y, según contó el periodista en sus redes sociales, la experiencia fue un éxito.

"Buscamos y encontramos oro", anunció mientras mostraba a Antonio y Alejandro removiendo la arena del arroyo.

Aunque prefirió mantener en reserva el lugar exacto para evitar una avalancha de visitantes, explicó que en esa zona el oro puede encontrarse en distintos cursos de agua. Incluso aprovechó para compartir una breve clase de geología con sus seguidores.

Contó que el oro, por ser más pesado que otros minerales, termina acumulándose en determinados recodos de los arroyos, donde la corriente va depositando sedimentos con el paso del tiempo. Mientras señalaba las capas de arena negra y rojiza, les explicó a sus hijos que la presencia de hierro suele ser una de las pistas que utilizan quienes buscan este metal precioso.

Como no disponían de demasiado tiempo, decidieron llevarse parte de esa arena para continuar el proceso de bateo en su casa. "Nos dio a todos la fiebre del oro", comentó entre risas.

Sebastián Beltrame y sus hijos encuentran oro, y se les pincha la cubierta.

"El nombre que se le puso no es casualidad. A la gente le viene como una fiebre y cada vez se enloquece por buscar más y más. Codiciosos", agregó, antes de partir rumbo a las minas de ágatas y amatistas.

Pero el viaje dio un giro inesperado poco después. Ya camino a la zona de La Bolsa, en Artigas, Beltrame mostró un video donde reveló que una de las cubiertas del vehículo había quedado completamente destruida por las piedras del camino.

"Tenemos este problema para solucionar. No solo pinchó la cubierta: la partió totalmente", explicó mientras mostraba la profunda rajadura del neumático. "Y eso que veníamos despacio", agregó.

Lejos de dramatizar la situación, convocó a Antonio y Alejandro para cambiar la rueda y seguir adelante con la travesía. "Cosas que nos pueden pasar en el medio del camino", resumió antes de volver a ponerse en marcha. Si algo dejó claro este arranque, es que la aventura todavía promete sumar varios capítulos más.