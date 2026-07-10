Sorpresa de Canal 10: vuelve a la pantalla un histórico ciclo pero con una nueva figura en la conducción

La televisión uruguaya apuesta por la renovación de su grilla de cara al segundo semestre del año y, esta vez, lo hace apelando a la memoria emotiva del público. Es que según trascendió en las últimas horas, Canal 10 desempolvará un histórico ciclo para volver a ponerlo al aire pero bajo una propuesta completamente renovada.

Se trata del programa culinario En Su Salsa, el recordado ciclo que encabezaba Sergio Puglia. Según informó el programa Hacemos lo que Podemos (Undertake Media), el formato regresa a la pantalla con varios cambios. El elegido para tomar el mando de la cocina esta vez es el chef Jesús Graña, que ya cuenta con varias participaciones en espacios del canal.

Sergio Puglia y Paola Bianco en "En su Salsa" en 2010. El País

El objetivo de la producción será recuperar la esencia que hizo tan popular al programa: el ritmo dinámico de las recetas preparadas en tiempo real, con mucho desparpajo y una fuerte dosis de humor para acompañar la previa del almuerzo familiar. Si bien el ciclo arrancará enfocado en la frescura de Graña frente a las hornallas, la idea para el futuro es sumar figuras invitadas que enriquezcan el show. El esperado estreno está previsto para el próximo lunes 20 de julio a las 11:55 horas, una apuesta fuerte para dejarle la pantalla caliente a Subrayado Mediodía.

De esta manera, Canal 10 busca revivir un formato que dejó una huella en la televisión local. Estrenado en 2010, En Su Salsa se convirtió rápidamente en un clásico gracias a la química de la dupla conformada por Sergio Puglia y Diego González, quien se incorporó en la segunda temporada en reemplazo de Paola Bianco. Con una extensa trayectoria en la gastronomía y los medios, Puglia le imprimía al ciclo su sello inconfundible: una combinación de experiencia, histrionismo, humor y espontaneidad que trascendía las recetas y terminó por convertir al programa en uno de los espacios culinarios más recordados de la pantalla local.