Puglia habló de un quebranto de salud que atravesó y reveló el secreto de los 23 años junto a Horacio Correa

El episodio número 33 de Los Puglia dejó varios momentos íntimos de la vida de Sergio Puglia y Horacio Correa. La pareja, que comparte su día a día en el reality emitido a través del canal de YouTube Universo Puglia, habló de los comienzos de su relación, reveló cuál considera que es la clave para seguir juntos después de más de dos décadas y hasta protagonizó un desopilante relato sobre un reciente problema de salud del chef.

Todo comenzó cuando Puglia le comentó a su esposo que entre los mensajes que habían recibido en el canal de YouTube varios usuarios preguntaban quién era su pareja. Horacio respondió que probablemente muchos espectadores no conocieran esa parte de su vida o incluso se tratara de personas de otros países. "O/y/o alguna maldad", lanzó con humor.

"No creo", respondió enseguida Puglia.

Fue entonces cuando Correa aprovechó para poner en contexto su historia juntos. Contó que llevan 23 años de relación, 25 de amistad y 10 de casados. Ante la inevitable pregunta sobre cuál es el secreto para sostener un vínculo durante tanto tiempo, no dudó en responder. "Amarse y respetarse", resumió.

Puglia coincidió con la reflexión de su esposo y agregó que, además del respeto mutuo, resulta fundamental entender que ambos construyen un mismo proyecto de vida.

"Respetar al otro y el espacio del otro. Estar funcionando conjuntamente un proyecto de vida, porque nuestro proyecto es nuestro", expresó.

Mientras conversaban sobre su historia de amor, un detalle llamó la atención de ambos: el reloj marcó las 11:11. Entonces contaron que el 11 de junio es una fecha muy especial para la pareja, aunque aclararon entre risas que no corresponde al día en que contrajeron matrimonio, ya que la boda se celebró un 23 de noviembre.

Sergio Puglia y Horacio Correa en el reality familiar. Foto: captura de pantalla de Youtube

Más adelante, durante una caminata por la Península, compartieron otro recuerdo de sus comienzos y revelaron que durante muchos años vivieron en el piso 14 del edificio Apolo, en un apartamento perteneciente a su amigo íntimo Nelson Mancebo.

El programa también dejó espacio para un momento de humor involuntario. Puglia relató con su habitual histrionismo el drama médico que atravesó por un tapón en los oídos y contó que debió someterse a varios "jeringazos" para intentar destaparlos.

"Me sacaron lo que no tiene nombre", dijo señalando el oído izquierdo. Sobre el derecho explicó que aún le quedaba un poco de obstrucción. "Me dijeron que siga con las gotitas y, si no, tengo que ir al otorrino a que me saque el tapón", comentó entre risas.

Sobre el final del episodio, además, adelantó novedades laborales. Confirmó que el viernes pasado terminó su reemplazo al frente de Polémica en el bar (Canal 10), ya que Jorge Piñeyrúa regresó del Mundial y retomó la conducción del ciclo. Puglia volvió a ocupar su lugar como panelista y anunció que, luego de esa participación, se tomará un breve descanso del programa. "Después me despido por un tiempito. Esa es la historia", cerró.