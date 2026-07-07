Eduardo Rivas se quebró en vivo al recordar a su padre, quien falleció en sus brazos: "Era muy joven"

El periodista deportivo Eduardo Rivas es una de las voces más reconocidas del Uruguay. Criado en la Ciudad vieja, desde niño relata partidos de básquetbol, pasión heredada de su padre. Comenzó su camino en los medios en Radio Rural y hoy es escritor y figura de Canal 4, es parte del informativo Telenoche y de la radio Sport 890.

Este fin de semana fue invitado al programa Protagonistas que conduce Leo Sanguinetti en Del Sol, donde se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre, uno de los pilares de su vida y carrera.

En un fragmento de la entrevista, Sanguinetti le entregó un sobre al periodista deportivo. "Te quiero dar una foto y quiero conectar lo que son el tema de las posibilidades, que vos tuviste", le dijo el conductor del ciclo radial.

"Mi viejo", dice luego de una pausa tras descubrir la fotografía. "¿A dónde te llevo?", le consultó el conductor del ciclo que se emite los sábados.

Mientras el entrevistado aguanta la emoción y agarra un pañuelo, Sanguinetti le dice: "Es uno de los pilares de la pirámide, ¿no?". "Y, sí. Indudablemente", responde Rivas.

"Él falleció, yo me salvé de alguna manera", comenta Rivas.

"Por eso hacía esa conexión. Lo tuviste en brazos en sus últimos segundos y un infarto", agregó Sanguinetti agregando contexto, mientras Rivas ya no podía ocultar las lágrimas.

Eduardo Rivas en la presentación de su libro "La memoria de Schaffino". Foto: Archivo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Era muy joven él, 59 años. Estaba pensando que al año siguiente se iba a jubilar y esas cuestiones. Y yo tuve seguramente la chance de la evolución de la medicina", agregó Rivas.

"Porque con toda esta historia que se permite, este avance de la medicina y los estudios que se pueden hacer, no se podían hacer en ese tiempo; cuando él falleció. Nos transmitió el valor de la rectitud, pero sin discursos, con su proceder. Y nos legó un apellido limpio", agregó Rivas visiblemente emocionado.