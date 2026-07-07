La romántica dedicatoria de Maxi de la Cruz a su pareja por su cumpleaños: "La que sufre por todos"
El actor y conductor compartió un mensaje cargado de elogios para la madre de su hijo Santino, y recibió una catarata de reacciones de colegas y seguidores.
Maxi de la Cruz volvió a su faceta más tierna y romántica de su vida personal. La figura de Canal 12 dedicó un sentido mensaje a su pareja, Bárbara Haim, con motivo de su cumpleaños y acompañó sus palabras con un carrusel de imágenes que repasa distintos momentos compartidos a lo largo de más de dos décadas de relación.
El actor, que hoy brilla en calle Corrientes en la obra Berlín, Berlín junto a Pablo Rago, Fernanda Metilli y gran elenco, abrió el corazón en Instagram para homenajear a la madre de su hijo, Santino.
"Hoy cumple ELLA, mi todo", escribió al comienzo del mensaje, para luego enumerar una larga lista de virtudes y elogios: "Bella, elegante, descontracturada, casual, sauvage". También la definió como la mejor compañera, madre, amiga y consejera.
"La que siempre está, la que se preocupa y sufre por todos, la justiciera, la que va para adelante siempre, la que me banca hace más de 20 años y la que da mucho amor", expresó.
Sobre el cierre de la publicación resumió sus sentimientos con una frase breve pero contundente: "En fin, la UNO... te amo @barbarahaim, te merecés todo y más. ¡Gracias!". Y cerró con un pedido a sus seguidores: "P.D.: Me la saludan porfis".
La publicación estuvo acompañada por distintas postales de la pareja y también por imágenes familiares junto a Santino, fruto de una relación que ya lleva más de veinte años.
El posteo no tardó en generar repercusión. Superó los 19.000 "Me gusta" y recibió cientos de comentarios de amigos, colegas y seguidores. Entre quienes aprovecharon para saludar a Bárbara estuvieron Gustavo Yankelevich —productor de Berlín Berlín y anteriormente de Mi querido presidente—, Facundo Arana, Fata Delgado, Cata Ferrand, Diego Delgrossi, Francis Andreu y la maga Judy del Bosque, entre otras figuras.
La historia entre Maxi de la Cruz y Bárbara Haim comenzó hace más de dos décadas en Punta del Este. Según contó el actor, se conocieron por casualidad cuando un amigo lo llevó a encontrarse con un grupo de chicas argentinas. "Creí que iba a ser un amor de verano y miranos ahora, terminamos juntos hace veintipico de años, con una familia formada", recordó tiempo atrás. Hoy siguen compartiendo la vida junto a su hijo Santino.
-
Carballo reveló la decisión que tomó cuando se enteró al aire en Canal 4 de la muerte de José Mujica
Cami Rajchman atraviesa un mal momento de salud y preocupó a sus seguidores: "No saben lo mal que me siento"
Fue a la feria de Tristán Narvaja y terminó dando una fulminante opinión viral en vivo en TV: "Pasamos vergüenza"
¿Encontraste un error?