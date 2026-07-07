Cami Rajchman atraviesa un mal momento de salud y preocupó a sus seguidores: "No saben lo mal que me siento"
La comunicadora sufrió un fuerte cuadro de fiebre y dolores abdominales que la mandaron directamente a emergencias. Fiel a su estilo, compartió la secuencia en redes sociales.
Cami Rajchman preocupó a sus seguidores al revelar que atraviesa un inesperado quebranto de salud que la obligó a acudir a emergencias. A través de sus historias de Instagram, la comunicadora relató el minuto a minuto de un cuadro que comenzó durante la madrugada con intensos dolores abdominales y fiebre alta.
"Me desperté con retorcijones. Eran como una puntada de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Acaba de llegar la farmacia. Me están trayendo medicación pero me parece que me voy a la guardia", contó en un primer video, visiblemente afectada.
Luego amplió cómo fueron las primeras horas del episodio: "Me desperté 7 am con dolor. Estuve dos horas así y cuando llegó el pedido de la farmacia me tomé la temperatura y tenía 39 de fiebre. Casi me muero cuando vi eso, hace años no me pasaba".
Tras decidir consultar de urgencia, explicó que su padre fue quien la acompañó al centro de salud. "Me metí 20 minutos en la ducha. Me pasó a buscar mi papá y me acompañó a la guardia. Los exámenes de sangre me dieron bien", contó, llevando tranquilidad luego de los primeros estudios.
Más tarde, Rajchman compartió una fotografía desde la sala de emergencias junto a su padre y, con humor, escribió: "El pobre se estaba yendo a jugar al tenis cuando lo llamé para ir a emergencias".
Si bien los análisis no detectaron ninguna anomalía y su estado parecía haber mejorado, el alivio duró poco. Horas después, la comunicadora volvió a utilizar sus redes para contar que los síntomas habían regresado.
"Me arrepiento de decir que me sentía bien. Me subió la fiebre de vuelta y estoy fundida. Ya veo que en un rato vuelvo a emergencias", expresó, dejando en evidencia que el cuadro persistía.
Según contó a Tv Show, la comunicadora todavía no cuenta todavía con el diagnóstico médico detrás de los fuertes dolores abdominales y la fiebre, aunque se encuentra con medicación y compartiendo con sus seguidores la evolución de su estado de salud.
Cami Rajchman es una comunicadora, influencer y cantante uruguaya que alcanzó gran popularidad como integrante de la banda de cumbia pop Rombai. Horas antes del percance de salud, publicaba en Instagram varios videos detrás de bambalinas de shows de hace 10 años, cuando aquel género musical se encontraba en auge.
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