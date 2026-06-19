Cami Rajchman se consolida líder en "La Penca de los Cracks" y lo festeja en Miami: "Mirá de quién te burlaste"

La tabla de posiciones de La Penca de los Cracks, la competencia especial que reúne a figuras de distintos ámbitos dentro de la tradicional penca mundialista de Ovación y Antel, tiene una nueva protagonista excluyente: Camila Rajchman

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La comunicadora e influencer pasó al primer lugar de la clasificación y ahora lidera con 88 puntos, ampliando la ventaja sobre quienes la persiguen cuando el Mundial 2026 sigue avanzando hacia sus instancias decisivas. Sus últimos pronósticos confirman su buen ojo predictor: aventuró los resultados exactos de México 1 - Corea del Sur 0 y de Rep. Checa 1 - Sudáfrica 1, entre otros.

Rajchman, que se encuentra en Miami siguiendo de cerca la Copa del Mundo, no ocultó su entusiasmo por el momento que atraviesa en la competencia de pronósticos. A través de una historia de Instagram compartió una imagen desde las tribunas del estadio donde jugó Uruguay y acompañó la publicación con un mensaje cargado de humor y revancha.

Cami Rajchman celebrando su primer lugar en las pencas donde participa.

"Coronando en la penca desde que empezó. Mirá de quién te burlaste", escribió la exintegrante de Rombai, sonriente mientras disfrutaba de la experiencia mundialista.

El empresario Mauricio La Buonora ocupa el segundo lugar con 81 puntos mientras que Pablo Arnoletti (integrante de Márama) completa el podio con 74 puntos.

Mauricio La Buonora.

La clasificación refleja un importante movimiento respecto a las primeras fechas del certamen. Además del ascenso de Rajchman al primer puesto, también se destaca el crecimiento de Pablo Arnoletti, que se metió en el podio con 74 unidades, y la permanencia de Anderson Maldonado entre los principales animadores de la competencia.

Top 10 de "La penca de los cracks"

Mientras los partidos del Mundial continúan definiendo el destino de las selecciones, la pelea por convertirse en el mejor pronosticador de la exclusiva "Penca de los Cracks" también suma emoción y tiene a Camila Rajchman como la gran referencia del momento.

"La Penca de los Cracks" reúne a personalidades provenientes del deporte, los medios, el empresariado y el entretenimiento. Además de Camila Rajchman, participan el empresario Mauricio La Buonora, Pablo Arnoletti, el ciclista Anderson Maldonado, el empresario Edgardo Novick, el empresario Santiago Guelfi, el deportista olímpico Bruno Cetraro, la periodista Malena Castaldi, la velerista Lola Moreira, el rugbista Santiago Arata, el exfutbolista Gonzalo "Chory" Castro, la influencer Vale Sulca, el conductor Maxi de la Cruz, el rapero Agustín Zeballos, el presidente de Nacional Ricardo Vairo, el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, los empresarios Carlos Lecueder y Martín Gómez Platero, el chef y comunicador Hugo Soca, la comunicadora Catalina Ferrand, el bailarín y coreógrafo Emir Abdul. En total, son 21 participantes que compiten partido a partido por demostrar quién tiene el mejor olfato para los pronósticos mundialistas.

