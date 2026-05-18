La queja de Cami Rajchman por la falta de contenedores en Pocitos: "¿Y ahora dónde tiro la basura?"

La influencer Cami Rajchman manifestó su sorpresa y malestar por la falta de contenedores de residuos en varias cuadras de Pocitos y Punta Carretas, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En el video, grabado a la vez que salía hacia la terraza de su departamento, Rajchman cuestionó la ausencia de los recipientes para tirar la basura en la zona. "Me llama Mabel, que bajó a sacar la basura, y me dice 'Cami, sacaron los contenedores'", comenzó relatando.

"¿Eh? ¿Cómo van a sacar los contenedores?", se preguntó, y enseguida confirmó: "Efectivamente no hay contenedores de basura en las cuadras, en Pocitos y Punta Carretas. Me dejan helada".

Finalmente, se preguntó "dónde tirar la basura ahora": "Que me pongan un contenedor adentro del edificio, sino voy a ser una mugrosa", cerró con humor.

Además, para enfatizar su molestia con la situación, escribió con letras blancas y en mayúscula sobre el video: "¿Dónde están los contenedores de basura? Yo sabía que los estaban sacando en algunos barrios, ¿pero acá?".

La queja de la ex Rombai se da en medio de la implementación de un nuevo sistema de recolección impulsado por la Intendencia de Montevideo, que implementa el retiro paulatino de los contenedores públicos ubicados en calles y veredas para sustituirlos por recipientes intradomiciliarios y un sistema de recolección puerta a puerta.

La publicación rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores, lo que confirma que el sistema de recolección de residuos sigue siendo una problemática sensible en la capital del país.

Basura alrededor de un contenedor de residuos en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

La semana pasada, Rajchman también había sido noticia por sus comentarios en redes sociales. En esa oportunidad había compartido un fuerte descargo en Instagram contra quienes cuestionaban su independencia económica y hacían comentarios sobre cómo solventa su estilo de vida. "Me lo gané. La vida me dio oportunidades que yo agarré fuerte y con mi trabajo y mis propias posibilidades, llegué a donde quería", se defendió.