Lucía Topolansky se declaró fan de Bad Bunny y se quejó de que no incluya a Uruguay en su tour: "Me encanta"

En una entrevista con motivo del aniversario de la muerte de José Mujica, Lucía Topolansky sorprendió al revelar su admiración por el cantante puertorriqueño Bad Bunny y reflexionó sobre el valor cultural y político del rap como forma de expresión contemporánea.

"Me hice hincha de Bad Bunny. Lo conocí a partir del lío que hubo. Me pareció fantástico", comentó la exvicepresidenta al canal de You Tube Topic Media sobre el intérprete de temas como "Callaita" y "Titi me preguntó". Ante la pregunta de si se refería a "lo que pasó en el Super Bowl", Topolansky respondió: "Sí, sí, sí. Los mató", en alusión a la repercusión que tuvo el artista tras su participación en uno de los espectáculos más comentados en el Super Bowl este año, que derivó en que el discurso latino cobrara protagonismo incluso en el debate político por esos días en Estados Unidos.

🔊 #LucíaTopolanksy confesó qué escuchaba con el Pepe… y no vas a creer lo que nos respondió.



😎 Si, si, la vicepresidenta escucha #BadBunny y nos cuenta por qué. pic.twitter.com/MYHTfWE59b — Topic (@topic_media) May 12, 2026

Topolansky también lamentó que el cantante no hubiera incluido a Uruguay en su última gira regional. "Me dio lástima que diera un show en Argentina y no cruzara a Uruguay. ¡Son unos metros!", comentó entre risas. Consultada sobre si habría asistido a un recital suyo, respondió: "Sí, sí. No sé si hubiera ido yo porque ya voy para 82 años, pero me hubiera encantado que conociera Uruguay".

Luego, la dirigente hizo referencia a "la casita", uno de los espacios escénicos icónicos de los conciertos recientes de Bad Bunny, utilizado como símbolo visual y narrativo dentro de sus shows. "La casita y él tienen todo un modo de expresión y comunicación que es notable", señaló sobre la puesta en escena del artista y a la estética con la que construye sus espectáculos.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Foto: NEILSON BARNARD/AFP

Luego, vinculó la música urbana con tradiciones populares rioplatenses y destacó el valor social de las letras del rap. "A nosotros, a pesar de ser tangueros, nos encantaba el rap", reveló sobre sus gustos musicales y los de su difundo marido y exmandatario José Mujica.

La dirigente enfatizó que le "encanta" ese género y destacó que los raperos "son los juglares del siglo XXI": "Son los únicos que dicen cosas. Fijate en las letras de los raperos y fijate en el resto de los contenidos”, analizó.

"El gaucho payador se transformó en un rapero. Hay que mirar eso en este siglo", agregó la exvicepresidenta como conclusión a su mirada elogiosa sobre las nuevas estrellas de la música urbana.