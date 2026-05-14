"Por la mañana café...": hinchas de Getafe le inventaron una canción a Martín Satriano con un hit de Bad Bunny

El Getafe está viviendo una temporada soñada y se ilusiona con volver a participar de competencias europeas a dos fechas para el final de LaLiga y con un Martín Satriano imperial, siendo figura y ganándose el corazón de los hinchas que lo esperaron fuera del estadio y le inventaron su propia canción con un hit de Bad Bunny.

El equipo azulón está en la séptima posición y, de mantenerla, jugará la UEFA Conference League la próxima temporada. El gran rendimiento del equipo tiene que ver con el entrenador José Bordalás, que suma 343 partidos dirigiendo al club entre sus dos etapas, y con el buen mercado de pases que realizaron para este semestre. Sebastián Boselli, Zaid Romero, Luis Vázquez y el propio Satriano fueron unos de los que llegaron de cara a la segunda parte de la temporada y todos terminaron siendo importantes.

“Todos los que llegamos ahora estamos muy agradecidos al míster. Nos transmite mucha confianza y seguridad a la hora de jugar. Tratamos de devolverle en la cancha todo lo que nos ha dado", dijo Martín Satriano en declaraciones a DAZN tras el último partido. Fue victoria 3-1 frente a Mallorca y el uruguayo hizo dos goles en 25 minutos para adelantar al equipo antes del descanso.

“Obvio que se puede creer, tenemos un gran equipo y vamos a ir los dos partidos que quedan a ganar para terminar lo más alto posible", valoró el uruguayo sobre la aspiración de terminar la temporada en puestos de clasificación a torneos europeos.

Los hinchas del Getafe están encantados con Satriano y, después de haber convertido un doblete en el último encuentro, los hinchas lo esperaron a la salida del estadio con una canción. Le modificaron la letra a “Café con ron” de Bad Bunny y le cantaron: “Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Europa, Martín Satriano”, entonaron los azulones que luego dedicaron un clásico cántico europeo para el uruguayo.

El delantero uruguayo llegó a Getafe a préstamo desde Lyon de Francia, pero el equipo azulón compró su ficha y lo confirmó hasta 2030. Satriano lleva nueve goles y dos asistencias en 36 partidos desde su llegada al equipo español.