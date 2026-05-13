"¡El mejor fichaje de la historia!": Martín Satriano y un doblete en 25' que acerca al Getafe a volver a Europa

Alcanza con leer los comentarios en las publicaciones de los goles de Getafe para entender lo bien valorado que está Martín Satriano por los hinchas del equipo español. "Bien mi killer" o "es el mejor fichaje de la historia", son solo algunos y no es para menos porque el delantero uruguayo sigue en un gran momento.

En sus primeros cuatro meses con la camiseta del equipo de Madrid alcanzó los seis goles y dos de ellos llegaron en el encuentro de este miércoles ante Mallorca donde Getafe se fue arriba en el marcador al descanso gracias a un doblete del atacante uruguayo que además lo consiguió en apenas 25 minutos.

El primero se dio luego de aprovechar una gran jugada por banda derecha de Allan Nyom que desbordó, metió la pelota en el área y encontró a Martín Satriano que, bien ubicado, solo tuvo que tocar a la red y así adelantar a Getafe en el marcador.

El segundo llegó también al estar en el lugar y momento preciso, pero también aprovechando un grosero error entre los defensas del equipo que dirige Martín Demichelis, porque en el intento de cierre le sirvieron el esférico a Satriano que solo tuvo que tocar a la red.

🚨 Martín Satriano brace



🇪🇸 Getafe 2-0 Mallorcapic.twitter.com/NlOUDevINI — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 13, 2026

Getafe en zona de UEFA Conference League, todavía aspira a poder ingresar a UEFA Europa League para la próxima campaña, un certamen que no disputa desde la temporada 2019/20 en la que cayó en los octavos de final frente al Inter de Milán.

Con dos fechas por delante, el triunfo parcial está dejando a los dirigidos por José Bordalás a dos puntos de Celta de Vigo quien se está quedando por el momento con el cupo a la segunda competencia más importante de clubes uruguayos.