MPP realiza su primer Plenario tras muerte de Mujica, “un punto de inflexión” que obliga a repensar el sector

Sin la presencia de su máximo líder y referente, a menos de un año del fallecimiento del expresidente José Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP) celebrará este sábado su primer Plenario Nacional desde que el Frente Amplio volvió al gobierno. En un contexto, además, de ser el sector ampliamente mayoritario dentro del oficialismo luego de obtener en octubre de 2024 una votación histórica.

En conversación con El País, la exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que el encare del encuentro —que contará con la presencia de 200 dirigentes y delegados departamentales de todo el país— se va enfocar en el “desarrollo del gobierno”, en el marco también de una caída en la aprobación de la ciudadanía según han marcado las últimas encuestas de opinión pública.

No obstante, entre las principales preocupaciones del sector —planteadas en un documento interno de cinco capítulos, al que accedió El País y del que dio cuenta El Observador— se destaca el “punto de inflexión” que significó, “como fuerza política y movimiento popular”, la muerte de Mujica.

“No fue la primera pérdida que enfrentamos —antes se nos fueron otros referentes fundamentales—, pero sí la de uno de los que mejor logró interpretar los momentos políticos y nos permitió trascender las fronteras partidarias, convocando a personas de los más diversos orígenes sociales, políticos y culturales. Pepe encarnó una forma de hacer política profundamente arraigada en el pueblo, capaz de dialogar con quienes pensaban distinto sin exigirles jamás la renuncia a sus convicciones. A través del diálogo y la militancia fue capaz de convencer y tejer acuerdos que permitió plantarnos como la fuerza política que somos hoy”, se recuerda y reconoce.

En esta dirección, se sostiene que su ausencia obliga al MPP a “repensarse desde la responsabilidad política de comprender lo que representó ese liderazgo” y los desafío por delante que dejó. “La muerte de Pepe nos marcó porque puso en evidencia una etapa que se cierra y la necesidad de abrir otra, en un contexto distinto, más complejo y más incierto”, se agrega.

En referencia, Topolansky dijo que “hasta el cansancio Pepe dijo que el mejor dirigente es el que deja una barra que lo suplanta con ventaja”. “Él trabajo para eso, para que quedara una base de militantes debajo de él con el objetivo que pudiera surgir los futuros dirigentes”, desarrolló.

Por su parte, el exintendente de Rocha y senador, Aníbal Pereyra, señaló que el actual gobierno del Frente Amplio tiene características muy distintas a las tres administraciones pasadas.

“¿Cómo logramos interpretar la realidad? Hablando con el conjunto de la sociedad. Ahora estamos frente a un mundo de mucha complejidad y es un gobierno de otras características. Estamos gobernando sin los tres referentes históricos (Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Mujica) que te guste o no hoy no tienes esa potencia, más allá de que somos una organización netamente colectiva”, reflexionó.

En esa línea, agregó que aunque Yamandú Orsi tiene “un perfil muy pragmático y de llegada a la gente”, es “el de él” y es diferente al de los tres lideres mencionados. Con respecto al MPP, Pereyra sostuvo que hoy tiene “la gran responsabilidad —por el peso político— de ser más generoso que nadie”, porque “ganar la interna no es arrasar”.

Tanto Topolansky como Pereyra, coincidieron en señalar que la estrategia del MPP es “salir a la calle, recorrer el país y acompañar el proceso del FA Te Escucha”, acción que los distintos legisladores, jerarcas y dirigentes del sector político ya vienen realizando cada fin de semana.

“No nos podemos distraer con cuestiones secundaria. La gente pide, y tiene razón, trabajo. La única política social de fondo es el trabajo. Todo lo demás son ayudas mientras no está el trabajo”, resumió Topolansky.

El Plenario del MPP

En el documento que circuló como insumo a la interna de los dirigentes del MPP en lo previo al Plenario de hoy —en la Huella de Seregni, a partir de la hora 9—, se hace una puesta a punto del contexto internacional y advierte sobre “un retroceso en la acumulación de los procesos de izquierda y progresistas”, a diferencia de lo ocurrido regionalmente y a nivel de gobiernos nacionales durante los primeros gobiernos frenteamplistas.

En materia de contexto de la realidad uruguaya, el MPP marca que la victoria electoral “contra un proyecto de derecha” no “agota el desafío político, sino que apenas lo inaugura”.

Sobre la falta de mayoría parlamentaria, se considera que implica un ejercicio obligado de “permanente negociación y construcción de consensos con otros partidos para poder aprobar las leyes necesarias”.

Consultada por El País, la diputada Julieta Sierra valoró que el centro del encuentro va a radicar en “una puesta a punto para conocer como están viviendo los compañeros de todo el país el gobierno nacional y la organización”. “Tenemos el objetivo de seguir ampliando las mayorías que se sumen a nuestro proyecto país”, resumió.

Por su parte, el informe referido destaca algunos logros durante el primer año de gobierno —aprobación Presupuesto, cancelación del Proyecto Neptuno, impuestos a las multinacionales, aumentos salariales, mejora en acceso a medicamentos, la compra de tierras por parte de Colonización— y llama a defender las políticas públicas llevadas adelante.

“Estas decisiones no son neutras, son la expresión de una orientación clara. Representamos los intereses de las grandes mayorías y por lo tanto las políticas del gobierno están dirigidas a mejorar las condiciones de vida del pueblo, a fortalecer la soberanía y reducir desigualdades. El problema no es falta de acción, el desafío es inscribir cada medida en ese proyecto país pensado para las grandes mayorías, con objetivos claros, capaz de ser entendido y apropiado por el pueblo”, convoca el MPP.

Algunos de los ítems que se destacan a lo largo del documento son: empleo, costo de vida, pobreza infantil, educación, desarrollo, empresas públicas, seguridad, convivencia y soberanía digital.

“Nosotros estamos tranquilos porque lo que se propuso en la campaña electoral lo estamos cumpliendo a los ritmos y los tiempos que permite no contar con la mayoría parlamentaria y los nuevos desafíos que presenta el mundo para un país pequeño y tomador de precios. Lo que siempre fuimos, y capaz nos critican por eso pero lo vamos a seguir siendo, es enormemente pragmáticos y realistas”, concluyó la exvicepresidenta.

Respuesta a las críticas por “moderarse”

En el documento, el MPP no elude referirse a las críticas que ha recibido por parte de ciertos sectores de la izquierda que lo han acusado de haberse corrido al centro o “moderarse”.

“En los últimos tiempos se ha intentado instalar un relato que cuestiona al MPP por su peso electoral y su rol en el gobierno. Se nos acusa de habernos moderado, de haber subordinado la lucha ideológica a la estrategia electoral o a la ocupación de espacios institucionales. Se sugiere que crecer electoralmente implica diluir identidad. Esto no es una intención inocente, forma parte de una disputa política e ideológica sobre el rumbo de la izquierda y sobre qué significa construir mayorías en Uruguay. Se intenta asociar crecimiento con pérdida de identidad, como si ampliar la base social fuera incompatible con sostener convicciones", responde a los cuestionamientos.

Y añade: “Nuestra trayectoria demuestra lo contrario. El crecimiento no se explica por el abandono de principios, sino por la capacidad de mantener una orientación hacia las grandes mayorías y de expresar, en cada etapa, un proyecto nacional y popular coherente”.

“La izquierda no puede cometer el error de replegarse sobre su núcleo más convencido y organizado. No alcanza con hablarle únicamente a quienes ya comparten plenamente el horizonte. Es imprescindible ampliar el bloque social, construir mayorías y dialogar con sectores que no forman parte activa del proyecto”, contesta el MPP.