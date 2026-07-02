Cande de la Cruz anunció el proyecto más desafiante de su carrera: de qué se trata y qué famosos la acompañarán

Después de consolidarse en la televisión y seguir creciendo sobre los escenarios, Cande de la Cruz acaba de anunciar el que define como el proyecto más desafiante de su carrera. La actriz y figura de Canal 12 será parte de la versión uruguaya de La omisión de la familia Coleman, el multipremiado fenómeno teatral de Claudio Tolcachir que lleva dos décadas de éxito en la vecina orilla y también a nivel internacional.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales con una imagen que la muestra sosteniendo el libreto de la obra. "Esta obra es el proyecto más profundo y desafiante hasta el momento de mi carrera. Mucho trabajo humano, físico y emocional. El elenco es maravilloso y el texto es sublime", escribió la actriz, al tiempo que invitó a sus seguidores al estreno, previsto para el próximo 21 de agosto.

Horas después, volvió a expresarse en sus historias de Instagram para agradecer las muestras de cariño que recibió tras el anuncio. "Se viene una mitad de año con mucho teatro", adelantó, dejando entrever que aún tiene más proyectos por revelar.

La apuesta representa un nuevo paso en la carrera de Cande de la Cruz, que hoy es una de las caras jóvenes de Teledoce. Recientemente fue host digital de ¿Quién es la máscara? y actualmente integra el equipo de A todo o nada, el ciclo que conduce Coco Echagüe.

Nieta de Cacho de la Cruz e hija de Maxi de la Cruz, creció literalmente entre estudios de televisión, camarines y escenarios. Tras formarse como actriz en Los Ángeles gracias a una beca en la prestigiosa escuela Stella Adler, regresó a Uruguay para abrirse camino con proyectos propios, tanto en teatro como en televisión.

Cande y Maxi de la Cruz en "¿Quién es la máscara?" Foto: @lamascarauy

Su debut teatral fue con El Juego, la primera obra de terror producida en Uruguay, y luego actuó en Jardines salvajes, obra que marcó el debut de Florencia Infante como directora. Ahora suma un desafío completamente distinto con una pieza considerada un clásico del teatro contemporáneo latinoamericano.

La versión uruguaya de La omisión de la familia Coleman es una producción de Diego Sorondo y estará dirigida por Diego Faturos. Cande cmpartirá escenario con actores de mucha trayectoria: Agustín Urrutia, Franco Rilla, Marisa Bentancur, Pablo Robles, Paula Silva, Rodrigo Garmendia y Virginia Méndez.

La obra, escrita por Claudio Tolcachir, retrata a una familia que vive al borde del colapso, donde el caos, el humor y la violencia conviven bajo un mismo techo. Estrenada en Buenos Aires en 2005, se convirtió en un verdadero fenómeno del teatro independiente: lleva más de 2.500 funciones, continúa en cartel en la sala Timbre 4 y fue presentada en 22 países, con temporadas en ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York, Dublín, Shanghái y Bogotá, además de haber sido traducida a ocho idiomas y cosechado numerosos premios internacionales.

La versión uruguaya se estrenará el 21 de agosto en el Teatro Movie, con entradas ya disponibles a través de la web de la sala. Para Cande de la Cruz, será el desafío actoral más importante de su carrera hasta el momento.