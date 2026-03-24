Amor y Rock and Roll: la escapada musical de una pareja de periodistas para un concierto en Buenos Aires

Buenos Aires vibró al ritmo de la banda AC/DC, y hasta allí viajaron los periodistas uruguayos Alejandro "Bicho" Amaral y Paula Scorza para disfrutar de uno de los shows más esperados del año.

Pareja en la vida real y compañeros en el streaming "La fórmula", ambos compartieron en redes sociales distintos momentos del viaje, dejando ver no solo su fanatismo por la histórica banda, sino también la complicidad que los une más allá de los estudios de televisión y radio.

Scorza fue una de las más efusivas a la hora de transmitir sensaciones. A través de videos desde el recital, expresó su entusiasmo con frases como “la magia intacta”, “larga vida a los viejos rockeros” y “¿de qué planeta viniste?”, dejando en claro su asombro ante la vigencia escénica de la banda australiana.

Por su parte, Amaral contó en escenas el viaje rockero. Publicó una secuencia de fotos que retratan la travesía desde el inicio: “Demasiado temprano, demasiado sueño”, escribió en la previa del viaje; luego, ya en la ciudad porteña, sumó un “Sí, acá estamos” junto a una postal en el Obelisco. Entre ironías y complicidad, bromeó con un “¿Es el Big Ben?” antes de mostrar la salida rumbo al show, donde destacó con humor el look de su pareja: “Alerta de facha (ella)”.

La serie culmina con imágenes en el Estadio Monumental, escenario del concierto, y una frase que resume la expectativa previa al show: “Bueno, que arranca, eeeehhh”.

La pareja, con una extensa trayectoria en los medios uruguayos, comparte además proyectos laborales. Conducen el programa de streaming “La fórmula”, mientras que Scorza integra la mañana de “Desayunos informales” y el informativo “Telemundo”. Amaral, en tanto, forma parte de “Todo se sabe”, el ciclo encabezado por Ignacio Álvarez que regresó este año.