Agarrate Catalina anuncia un Antel Arena para celebrar sus 25 años: fecha y precios de las entradas del show

El conjunto uruguayo Agarrate Catalina logrará un nuevo hito en su historia el jueves 10 de setiembre: con motivo de sus 25 años, se presentarán por primera vez en el Antel Arena con un show propio.

La murga fundada en 2006 viene de un periodo fructífero a nivel internacional. Recientemente participó en el NPR Tiny Desk del argentino Milo J. A su vez, fue invitada por el rapero a cantar las tres veces que se presentó en Uruguay. La última ocurrió en abril, y el conjunto fue parte de nueve canciones, incluyendo una versión de "Negra Murguera", de Bersuit Vergarabat.

En el último año, la agrupación liderada por los hermanos Cardozo colaboró con Ruben Rada en Terapia de Murga, un show en el que versionan canciones de ambos repertorios. Agotaron tres funciones en el Auditorio del Sodre, giraron por el interior de Uruguay y Argentina. Además, León Gieco fue el invitado especial en las funciones de diciembre y abril en el Teatro de Verano.

Este martes a las 12.00 comenzará la preventa exclusiva para clientes BROU en Tickantel. La venta general será a partir del jueves a las 12.01. Los precios van desde 900 a 3200 pesos, y hay 2x1 con Club El País.

Agarrate Catalina ganó cinco veces el Concurso Oficial de Carnaval, pero su trabajo trascendió más allá de la fiesta del Rey Momo hasta convertirse en referencias sonoras a nivel regional. "Ver que hoy la murga puede ser un puente entre un montón de expresiones es algo buenísimo", comentó Yamandú Cardozo a El País en 2024.

En marzo, la murga parte de la grilla de la última edición del Cosquín Rock Uruguay —celebrada en la Rambla de Punta Carretas— e invitó al escenario 360 a numerosos colegas como Julieta Rada, Guillermo Peluffo —de Trotsky Vengarán—, Fabián "Chupete" Furtado —de Rey Toro— y El Plan de la Mariposa.

La última vez que la agrupación compitió en el Concurso Oficial de Carnaval fue en 2022. Quedó en el segundo puesto, detrás de Asaltantes con Patente.