La Fiesta de la X vuelve a Montevideo luego de 20 años: la fecha, el lugar y cómo fue el anuncio del festival

La Fiesta de la X anunció su retorno este lunes a través de su cuenta de Instagram. La nueva edición se llevará a cabo el viernes 11 de diciembre, en un horario extendido de 18.00 a 04.00. La sede será la Rural del Prado, lugar en el que hasta hace poco se festejaron tres ediciones del festival Cosquín Rock Uruguay.

"Una fiesta que rompió el molde, que pateó el tablero. Que desafió las reglas de lo que es un recital, de lo que es salir a comer, a bailar… ¡de lo que es una fiesta!", escribió la organización en la red social. El espectáculo es producido por CelesteMusic, y por el momento no se conocen los artistas que integrarán la programación ni la fecha de inicio de la venta de entradas.

La historia de La Fiesta de la X se remonta a 1999, cuando la X FM —una radio emblema del rock por ese entonces— organizó un festival llamado Fiesta Final en el Faro de Punta Carretas. La emisora ya contaba con experiencia en la realización de grandes encuentros musicales gracias al ciclo Rock de Acá, dedicado a difundir y reunir a los principales exponentes del rock uruguayo.

Durante los siguiente siete años, la la Fiesta de la X marcó un precedente: Bersuit Vergarabat, Trotsky Vengarán, Bufón, Buenos Muchachos y otras tantas agrupaciones fueron parte de su historia. Tanto bandas nacionales de todo el espectro de géneros, como nombres internacionales pasaron por la fiesta.

La última entrega que se llevó a cabo en Montevideo fue en el año 2006, más específicamente en Parque Batlle, incluyendo el Estadio Centenario. Asistieron 80 mil personas y de esa edición participaron artistas como Babasónicos, Bersuit, Cursi, El Otro Yo, Paulinho Moska, El Congo y Agarrate Catalina. En aquela edición, además, participó La venganza será terrible, el histórico ciclo radial que conduce Alejandro Dolina.

Después llegaron dos intentos de continuidad: una edición en el Parque Roosevelt de Canelones, afectada por un temporal que obligó a suspender parte de las actividades, y otra realizada en La Paloma en 2018.

Ahora, ocho años después de aquella última experiencia, el festival prepara su vuelta a Montevideo. "Seguro escuchaste hablar que La Fiesta de la X es donde empezó todo. Y este diciembre vas a poder vivirlo y ser vos el que siga contando esta hermosa historia", anuncia el video que acompaña el regreso.