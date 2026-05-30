Visitar a un clásico, sin perder su irreverencia: Nico Sorín trae a Montevideo su espectáculo sobre Piazzolla

Promotor de varios proyectos musicales, compositor de bandas de sonidos, productor de artistas consagrados, el argentino Nico Sorín, vuelve a Uruguay con uno de sus más propuestas más queridas: su espectáculo Piazzolla Electrónico. Será mañana, domingo 31 desde las 20.00 en el Radisson Montevideo y hay entradas en RedTickets que van de 1.820 a 2.320 pesos.

El concierto, que el jueves se realizó en el cine Helvético de Nueva Helvecia, aborda específicamente un show que hizo Astor Piazzolla en el Olympia de París en 1977. Allí se acompañó una banda con batería, bajo y guitarras eléctricos y sintetizador. Sorín repite esa formación de octeto.

El primer contacto de Sorín con la música de Piazzolla fue, precisamente, con ese grupo eléctrico a través de una grabación para un canal europeo. “Era ‘Libertango’ y me acuerdo que empezaba con Tomás Gubitsch tocando la guitarra, que es como nosotros empezamos nuestros shows, e iban desfilando los músicos que tenían una pinta de rockeros que nada que ver con el tango y cuando entró el bandoneón era una locura”, cuenta el argentino. “Yo me preguntaba si eso era tango y años después creo haberlorespondido”.

Aunque Sorín tiene una larga carrera con composiciones propias, este show está dedicado exclusivamente al repertorio piazzolliano.

“Es todo Piazzolla aunque yo le pongo mi impronta y los músicos tienen muy manyada la música y le suman su personalidad”, cuenta.

Egresado del Berklee College of Music de Boston, según su biografía oficial, Sorín -quien, sí, es hijo del director Carlos Sorín para quien la compuso la banda sonora, entre otras, de Historias mínimas- ha compuesto música para decenas de películas, recibió premios y nominaciones a los Latin Grammy como productor.

Trabajó y tocó junto Miguel Bosé, Shakira, Jovanotti, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Divididos y Juanes, y dirigió la London Session Orchestra, la Sinfonia de Mexico y la Henry Mancini Orchestra, entre otras orquestas. Se ha presentado en escenarios de todo el mundo y en 2018 fue convocado para componer y dirigir Argentum, la suite presentada en la Gala del G20 en el porteño Teatro Colón. Tiene una Sinfonía Antártica, creada en el corazón del continente blanco, y su reciente Sinfonía Ártica, compuesta en el Polo Norte.

-¿La música de Piazzolla sigue siendo vanguardista en el acercamiento que hacen?

-Sí, pero el gran riesgo lo corrió él, nosotros tratamos de desarrollar un poco lo que hizo y que, en su momento, generó repudio porque el mundo no estaba preparado para eso. El sí era demasiado vanguardista.

-Hace un tiempo decía que se aburría de los proyectos, pero acá ha permanecido.

-Me aburro de ahondar demasiado en un gesto, un estilo, por eso trato de mantenerme bien abierto en la cancha. Pero con la música de Piazzolla pasa algo muy raro: venimos haciendo unos siete temas hace cinco años y le seguimos encontrando capas. Cada show es muy diferente y a través de la dirección que es mi manera de controlar lo que pasa en el escenario, llegamos a lugares muy interesantes que van más allá de tocar la música de Piazzola. Para mi es un placer estar con estos músicos increíbles.

-¿Existe una manera de acercarse a ese repertorio?

-Hay que ponerle el cuore y ser irrevente. Si hay algo que no permite un homenaje a Piazzolla es la tibieza. Y la irreverencia forma parte del carácter de Astor. Creo que se trata de hacerlo más irreverente, mantener el espíritu y de ahí llevarlo hacia donde tengamos que llevarlo. Ahí es donde uno mantiene el espíritu vivo de Piazzola.

