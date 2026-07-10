Ruben Rada anunció "¿Quién va a cantar?", un ciclo de canciones con invitados; cuándo sale y quién participa

Ruben Rada sigue sumando proyectos. A pocos días de anunciar un homenaje a Totem en el Auditorio Nacional del Sodre, el compositor de "Candombe para Gardel", "Las manzanas" y "Muriendo de plena" presentó ¿Quién va a cantar?, un nuevo ciclo de cruces musicales que reunirá a artistas de distintos géneros y se estrenará en YouTube.

“Se viene tremenda movida de músicos", adelantó Rada en sus redes sociales. "Tocamos una canción mía y una de quien nos visite ese día", explicó sobre el formato, cuyo nombre toma el de una de sus composiciones más populares y que se graba en El Bosque Canta, una escuela de música ubicada en El Pinar.

Este miércoles se anunció que el primer invitado será La Vela Puerca, el grupo liderado por Sebastián Teysera. La publicación estuvo acompañada por un video con imágenes del backstage de la grabación, en el que aparecen músicos de la banda de Rada, como Fernando "Lobo" Núñez y Julieta, Lucila y Matías Rada, junto a integrantes de La Vela como Alejandro Piccone y Carlos "Coli" Quijano.

El primer episodio se estrenará el jueves 16 de julio, el día en que Rada cumplirá 83 años, a las 20.00, y podrá verse en el canal de YouTube del proyecto, @QuienVaACantar.

La colaboración entre Rada y La Vela no es nueva. En 2023, el músico invitó a Teysera a grabar una versión candombera de "El Viejo", una de las canciones emblemáticas de la banda, para el disco Candombe con la ayudita de mis amigos. En mayo de 2024, el grupo devolvió el gesto al convocarlo como invitado de su show en el Antel Arena para interpretar, justamente, ese tema.

El lanzamiento de ¿Quién va a cantar? se suma a una serie de proyectos colectivos que Rada protagonizó este año. En abril, por ejemplo, volvió al Teatro de Verano con una nueva función de Terapia de murga, el espectáculo que comparte con Agarrate Catalina y que tuvo como invitado especial a León Gieco.

Además, en enero reveló a El País que está trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes. El proyecto incluirá ocho canciones: cuatro registradas por Rada junto a su productor y aliado musical Gustavo Montemurro, y otras cuatro a cargo de la banda argentina. “Ellos hicieron arreglos de canciones mías y estamos muy felices”, contó entonces. “Son unos tipos divinos. Me gustan porque hacen música para el pueblo: vas a un recital y todo lo que cantan es conocido. Es maravilloso”.

Por otra parte, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, Rada volverá a reunirse con el bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda para presentar un homenaje a Totem, una de las bandas fundamentales de la música uruguaya. Será el reencuentro de los tres únicos músicos vinculados a la formación histórica. Las entradas están a la venta en Tickantel y cuestan entre 1500 y 4500 pesos.