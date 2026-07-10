Dos coreógrafos, dos piezas y una misma emoción: cómo nació "Tócame, con amor" que estrena el Ballet del Sodre

Hay emociones que son difíciles de explicar con palabras, pero el cuerpo las entiende de inmediato. Esa es la premisa que une Tócame y Con amor, las dos nuevas creaciones que el Ballet Nacional del Sodre estrenará hoy en el Auditorio Adela Reta y que convierten el contacto humano en el eje de una noche concebida para emocionar.

Tócame, Con amor se enmarca en la tradicional Gala de Ballet que el BNS realiza (desde el primer año de Julio Bocca al frente de la compañía) todos los años como una forma de acercar creaciones contemporáneas al repertorio del elenco. Tendrá funciones hasta el 19 de julio, entradas por Tickantel desde 170 pesos y beneficios para socios de Club El País.

Cuando los coreógrafos David Jonathan y Ricardo Amarante (ambos también profesores del BNS) comenzaron a trabajar en las nuevas creaciones que tendrán estreno mundial en la gala, descubrieron que las dos giraban en torno a una misma idea: el contacto humano. Una lo hace desde el acto de tocar; la otra, desde el abrazo como huella emocional.

“Queríamos un nombre que reuniera toda la noche. Así nació Tócame, Con amor, y a partir de ahí desarrollamos cada ballet. Aunque son muy diferentes cuando se ven en escena, existe una conexión de conceptos, del vestuario y del tema. Son miradas distintas sobre una misma idea”, explica.

Las diferencias, sin embargo, están desde el punto de partida de los dos ballets.

Tócame

Para el primer ballet de la gala, Tócame, el coreógrafo brasileño Ricardo Amarante encuentra la inspiración en el piano. La decisión de tener al instrumentista en escena (Esteban Urtiaga) fue el disparador de una coreografía en la que el sonido, el cuerpo y el contacto terminan hablando un mismo lenguaje.

Ricardo Amarante en un ensayo para la gala del BNS "Tócame, con amor".

“Lo que me inspiró fue completamente la música. Son preludios de Rachmaninoff con muchísimos contrastes y una enorme carga emocional. Cuando el pianista toca, esa música hace bailar a los intérpretes y hace que se toquen entre ellos. Ahí apareció el nombre Tócame”, explica.

Por eso, el concepto del contacto atraviesa toda la obra. “Está el toque del pianista sobre las teclas, el de las manos entre los bailarines, el contacto amoroso, el sensual, el descubrimiento del primer amor. Todo el ballet gira alrededor de las distintas maneras de tocarse”, dice el coreógrafo.

Incluso la propuesta visual responde a esa idea.

Ensayo para la gala del BNS "Tócame, con amor". Foto: Difusión.

“Escuché todos los preludios de Rachmaninoff y elegimos ocho. Empecé a imaginar la obra mientras escuchaba la música y veía a los bailarines como si fueran notas musicales. Por eso también el vestuario está inspirado en el blanco y negro del piano”, dice.

Con amor

Si Tócame propone un recorrido por las distintas formas del contacto, Con amor lleva esa idea hacia un gesto tan concreto como humano: el abrazo. Para David Jonathan, allí reside una de las expresiones más poderosas del amor.

“Cuando pienso en el amor, pienso en ese último abrazo que tienes con tu pareja, con un familiar o con alguien importante para vos. A partir de ahí imaginamos todos los movimientos como la distancia entre ese abrazo y la separación. Cómo seguimos viviendo pensando en ese abrazo y en todo lo que dejó”, explica.

David Jonathan en un ensayo para la gala del BNS "Tócame, con amor". Foto: Difusión.

La coreografía, acompañada por el Conjunto Nacional de Música de Cámara, sigue el recorrido emocional del “Quinteto para piano” de Robert Schumann y atraviesa distintas etapas de una relación.

“Es un viaje emocional. El primer movimiento habla del descubrimiento del amor; el segundo es más íntimo y trata sobre la pérdida y la aceptación; el tercero es como una máquina del amor, donde todos los bailarines generan una enorme energía; y el cuarto reúne todas esas emociones”, resume.

La elección de Schumann tampoco fue casual para este ballet. El compositor escribió esa obra poco antes de casarse con Clara Wieck, en un período marcado por la intensidad de esa relación.

“Estaba profundamente inspirado por el amor hacia ella. Nosotros buscamos reflejar ese mismo sentimiento. Hay momentos en que los bailarines se abrazan y salen del escenario. Es como ese último abrazo con alguien importante y cómo la vida continúa después, aunque ya no sea igual”, señala el coreógrafo nacido en Australia.

Ensayo para la gala del BNS "Tócame, con amor". Foto: Difusión.

Más allá de las diferencias entre ambas propuestas, los dos coreógrafos coinciden en que conocer desde hace mucho tiampo al elenco del Ballet del Sodre fue una ventaja decisiva. Los dos trabajan desde hace tres años como maestros de la compañía, lo que les permitió crear pensando en las fortalezas específicas de cada bailarín.

“Conozco muy bien al elenco. Tienen un nivel internacional, muchísimo entusiasmo y disfrutan del trabajo. Son muy profesionales, pero también saben reírse durante los ensayos. Fue un placer crear para ellos”, destaca Jonathan.

Amarante comparte esa mirada. “Para mí fue más fácil crear porque conozco lo mejor que cada bailarín puede dar arriba del escenario. Eso hizo que el ballet quedara muy vibrante”.

No es la primera vez que ambos trabajan juntos. Antes de llegar al Sodre ya habían compartido proyectos y estrenos en París, Londres, Tokio, Australia y Estados Unidos, y esta es la tercera ocasión en que presentan una gala integrada por dos creaciones propias.

El resultado, dicen, no son dos obras que compiten entre sí, sino dos maneras de abordar una misma idea. “Son dos vocabularios distintos”, resume Amarante. “Pero un ballet complementa al otro.”

Con música en vivo, dos estrenos mundiales y una compañía que atraviesa un gran momento artístico, Tócame, Con amor propone una experiencia donde el contacto deja de ser únicamente un gesto físico para convertirse en un lenguaje. Uno que se expresa en las manos sobre un piano, en el roce entre dos cuerpos y en un abrazo capaz de seguir presente mucho después de que termina.