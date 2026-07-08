Justin Bieber se suma al show del entretiempo de la final del Mundial 2026: quiénes estarán y cuánto durará

Este miércoles se confirmó que Justin Bieber será uno de los artistas que participarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo tenga un espectáculo musical durante el entretiempo.

"Estoy agradecido de formar parte de este show de medio tiempo y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", expresó el cantante canadiense en un comunicado.

Bieber compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS, quienes ya habían sido anunciados como parte del evento. También participarán Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22 Chorus, integrado por estudiantes de cuarto y quinto año de una escuela pública de Staten Island, junto a Coldplay.

El espectáculo será producido por Global Citizen en asociación con Live Nation y Done + Dusted, y tendrá una duración estimada de 11 minutos. La curaduría artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien también cumple ese rol en el Global Citizen Festival.

Además del componente musical, el show apoyará al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo. Según los organizadores, ya se obtuvo más de la mitad de esa cifra, impulsada en parte por la donación de un dólar por cada entrada vendida para los partidos del torneo.

“Estoy agradecido de formar parte de este show de medio tiempo y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, expresó Bieber en un comunicado.

Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, destacó que la educación es una de las prioridades del proyecto y señaló que el espectáculo buscará transmitir “un poderoso mensaje de unidad y esperanza” a miles de millones de espectadores.

Infantino agregó que el show, concebido por Chris Martin, celebrará “el fútbol, la música y los valores compartidos”, con la intención de dejar un legado que trascienda el partido.

El espectáculo también contará con la participación especial de los personajes de Plaza Sésamo.