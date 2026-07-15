Cata Ferrand reveló la inesperada reacción de Buysan cuando le contó que conduciría un ciclo deportivo

La visita de Cata Ferrand a Punto de encuentro (Radio Universal) para promocionar la obra Un Dios salvaje derivó, como suele ocurrir con sus entrevistas, en un repaso por distintos momentos de su vida y carrera. Habló de la extrema timidez que la marcó de niña, de sus años como instructora de fitness y de su desembarco casi casual en la televisión. Pero el tramo más comentado llegó cuando abordó las críticas que recibió por su rol como conductora de Fix Copa, el programa deportivo de Antel TV.

El ciclo, que debutó el pasado 8 de junio durante el Mundial y continuará luego con una frecuencia semanal dedicada al fútbol local, reúne a un panel integrado por Jorge Seré, Eduardo Acevedo, Leonardo Rodríguez, Sebastián Giovanelli y Julio Ribas.

Ferrand aseguró que nunca entendió los cuestionamientos por no ser periodista deportiva. "Soy conductora y capaz que hago un programa de sexología aunque no soy sexóloga. Voy a hacer un programa de mascotas y no me recibí de veterinaria. No soy periodista deportiva, ¿tanto cuesta entender? Evalúalo si lo hago mal y decí: 'Para mí está floja'", lanzó.

También respondió a quienes sostienen que consiguió ese lugar gracias a su esposo, el periodista deportivo Federico Buysan.

"La gente se piensa que Federico tiene tanto poder que me puede meter en los lugares. Fede es un laburante. Labura de lunes a domingo. Jamás me pudo meter en ningún lado porque, primero, no lo necesito. Estoy en los lugares que creo que me gané", afirmó.

Lejos de haber impulsado su llegada al programa, Ferrand reveló que Buysan fue el primero en plantearle dudas cuando recibió la propuesta.

"Me dijo: 'No te veo. Te va a cansar el tema'. Yo me iba dos semanas de viaje con mis hijas, estaba con la obra de teatro y esto aparecía en el medio. Me decía: 'Tenés una rutina divina para disfrutar con las nenas y te vas a meter ahí. No te veo. Pero hacé lo que te nazca'", recordó.

Finalmente, fue ella quien tomó la decisión. "Le contesté: '¿Sabés qué? Me divierte'. Y él me dijo: 'Agarralo, listo'", resumió.

Según explicó, la propuesta llegó de la mano de Sebastián Giovanelli y jamás imaginó que terminaría conduciendo un programa de fútbol. Sin embargo, asegura que encontró un lugar donde se siente cómoda. "Lo disfruto y me divierto como no está escrito", dijo sobre el equipo, al que definió como "un plantelazo".

La actriz y comunicadora Catalina Ferrand. Foto: Leonardo Mainé

Consultada sobre si le preocupaban las críticas que inevitablemente iba a recibir, respondió que nunca fue un tema que la condicionara. "La verdadera violencia nos viene por otros lugares y ya nos ha venido. ¿Qué más podría pasar? No me importaba a mí y con eso ya está", expresó.

Ferrand también aclaró que nunca le pidió consejos a Buysan para afrontar este nuevo desafío. "Ya estoy grande. Me he equivocado en la vida laboral, he aprendido y tengo experiencia en los medios. La verdad es que no me dijo nada. Se ríe", comentó.

La actriz explicó que dentro del programa ocupa deliberadamente el rol de "la voz del pueblo", mientras que los análisis técnicos quedan en manos de los especialistas. "Yo opino como opinaría en mi casa", señaló. Confesó, además, que es hincha de Nacional, que el deporte siempre estuvo presente en su vida porque jugó al hockey y fue profesora de gimnasia durante dos décadas, y que disfruta especialmente del clima mundialista.

"Cuando termine me voy a deprimir", admitió entre risas.

Sobre el cierre, también aprovechó para elogiar a su esposo, de quien se declaró "su fan número uno". "Es intransigente en lo que no cree, honesto, un laburante, estudia muchísimo. Es un número uno", concluyó.