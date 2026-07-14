Clarisa Abreu descolocó a todos con su reacción al ver una foto de Carolina Cosse y una confesión política

Clarisa Abreu regresó por unos días a Uruguay para visitar a su familia y aprovechó la estadía para participar del ciclo de streaming Premiere, donde dejó varios titulares. Luego de hablar sobre su nueva vida junto a su pareja, el futbolista Santiago Colombatto, sus dos hijos, su emprendimiento de cerámica y la autocrítica que hace de sus primeros años en los medios, protagonizó uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Todo ocurrió durante el "scanner", una dinámica del programa en la que los invitados deben reaccionar a distintas fotografías y decir lo primero que les generan. "Llevo diez días en Uruguay intacta. Me vas a hacer meter la pata acá", advirtió entre risas antes de empezar a jugar.

La primera imagen que apareció fue la de Giannina Silva. Sin dudarlo, Abreu la definió como "una amiga", aunque enseguida se corrigió. "Una examiga. Ya no tengo relación, pero en su momento fue una gran amiga", comentó.

Consultada acerca de si había ocurrido algo puntual entre ellas, evitó entrar en detalles. "No pasó nada, la vida. Obviamente vas cambiando y tenés más afinidad y gustos con otras personas. La vida", resumió.

Sin embargo, el momento que más sorprendió llegó cuando en la pantalla apareció una foto de la vicepresidenta Carolina Cosse. "Qué ignorante, pero no sé quién es. Perdón", lanzó, provocando las risas de los conductores.

Cuando le aclararon que se trataba de la vicepresidenta de la República, Abreu explicó que hace muchos años vive fuera del país y que ya no sigue de cerca la política uruguaya.

"Perdón, pero hace un montón de años que no voto acá. Linda mujer", comentó entre risas.

Acto seguido quiso saber si Cosse pertenecía al Frente Amplio y, tras recibir la respuesta afirmativa, sorprendió con una confesión política.

"Encima yo soy del Partido Colorado, nada que ver. Mi mamá me dice: 'Vos votás a los Colorados'. Y yo hago lo que ella me dice", expresó con humor la hermana de Sebastián "Loco" Abreu.

Clarisa Abreu con sus piezas de cerámica. Foto: Gentileza.

De todos modos, aclaró que celebra que una mujer ocupe un cargo de semejante relevancia institucional. "Me gusta que las mujeres estén en todos los puestos habidos y por haber y que no haya discriminación", sostuvo.

Durante el juego también reveló que conoce al senador Andrés Ojeda porque su madre, Marita, habla mucho de él. Más adelante apareció una imagen del su expareja, Gucci, a quien simplemente definió como "un cantante", mientras que frente a una fotografía de Claudia Fernández prefirió no profundizar: "No tengo nada para decir", cerró.