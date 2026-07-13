Jéssica Zunino contó cómo fue la accidentada primera cita con Kairo Herrera: "No te confundas"

Jéssica Zunino pasó por el streaming Vértice y dejó una extensa charla con Emiliano Bejar en la que repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional. Habló de su vocación por la odontología, que convive con su carrera como comunicadora, actriz y modelo, recordó su militancia en el Frente Amplio y hasta lanzó críticas por una promesa incumplida del exintendente Daniel Martínez vinculada a la tracción a sangre.

La comunicadora también se refirió a su fuerte vínculo con el candombe, disciplina en la que participa desde hace más de dos décadas, y aseguró que dentro del ambiente afro existe discriminación hacia las personas blancas que bailan. En ese contexto recordó su mediática pelea con Yessy López y dijo haber sido víctima de comentarios discriminatorios.

Pero uno de los momentos más entretenidos de la entrevista llegó cuando repasó el comienzo de su historia de amor con Kairo Herrera, con quien hoy está casada.

Según contó, se conocían de coincidir en Canal 12 y otros trabajos, aunque el primer acercamiento fue en una comisión de fomento en Atlántida, donde Kairo tocaba con su banda. Aquella noche, sin embargo, no ocurrió nada. "Me fui porque estaba muerta de frío y de hambre", recordó entre risas.

Poco después, el destino volvió a cruzarlos en un McDía Feliz. Ella solía ir al local de Montevideo Shopping, pero por cuestiones laborales había empezado a frecuentar el de Tres Cruces. Cuando lo vio nuevamente pensó: "¿Y este qué hace acá? Hace dos semanas lo vi en Atlántida".

Como vivía a pocas cuadras, lo invitó a comer el combo a su casa. Aclaró que no había ninguna segunda intención y que lo hizo con total naturalidad. "Era un conocido del medio. Como podría haber invitado a Diego Delgrossi, que sí es mi mejor amigo", explicó.

La conversación fluyó entre anécdotas de Canal 12 y los recuerdos de sus épocas como chico y chica Feyvi. Sin embargo, el final de la noche la descolocó.

Kairo Herrera y Jéssica Zunino en "A todo o nada". Foto: Captura de Canal 12

"Cuando se fue, el tarado, me da un pico. Pero es un atrevido", recordó entre carcajadas. "Que hayas venido a comer un combo a mi casa no te da el pie para que me des un pico. ¿Quién te dio esa confianza? En ese momento pensé: 'Este es un estúpido como todos'. Más fácil que la tabla del uno, hacete rogar un poco, que ahí despertás mis ganas", relató.

Aunque reconoció que la actitud no le gustó nada, aseguró que Kairo insistió, le pidió disculpas y le dijo que le gustaría conocerla de a poco. Ella le advirtió que llevaba mucho tiempo sola, que tenía sus rutinas y que no era sencillo entrar en su vida.

Con paciencia, el comunicador fue ganándose su confianza. Lo que comenzó con un inesperado desencuentro terminó transformándose en una historia de amor que los llevó a convivir y, más adelante, a casarse. "Mirá que tuvo su stop. No estaba todo preparado ni lo engatusé. De hecho, le encajé la pata en el pecho. No te confundas, querido", cerró entre risas.

En otro tramo de la charla, Zunino fue categórica al referirse a una eventual infidelidad. Aseguró que no es algo que pudiera perdonar porque, para ella, pasa por una cuestión de respeto.

"No comparto mi pareja. Soy abierta en el sentido de aceptar a todos como se manifiesten y les haga más feliz. Pero mi pareja no la comparto. Te mato. Soy una mina de barrio", lanzó entre risas, en uno de los tantos momentos distendidos que dejó la entrevista.