Canal 10 eligió al primer analista para "Gran Hermano Uruguay": una filosa figura de la televisión argentina

La versión uruguaya de Gran Hermano comenzó a definir la estructura de sus transmisiones y, según trascendió, ya habría confirmado a su primer panelista para los debates en vivo. Se trata de una incorporación de peso que busca aportar experiencia técnica al formato y que establecerá un puente directo con la historia del programa en la región.

Se trata nada menos que del exparticipante Gastón Trezeguet. El argentino saltó a la notoriedad pública en la emblemática primera temporada de Gran Hermano en Argentina en 2001, donde se posicionó como el principal estratega de la casa y quedó en el tercer puesto detrás de Marcelo Corazza y Tamara Paganini. Tras su paso como participante, se consolidó en la industria del entretenimiento como productor de televisión y, de forma paralela, se transformó en un analista central e indispensable de los debates de Telefe, donde se destaca por su ácida lectura del juego.

La información sobre su llegada fue adelantada en el programa de streaming Sácate la careta (Miro Stream), donde se detalló que el exjugador ya cerró su acuerdo para formar parte del proyecto. La dinámica prevista implicará que Trezeguet viaje a Montevideo dos veces por semana para integrarse de forma presencial a las galas de análisis.

Hasta la fecha, los detalles en torno a Gran Hermano Uruguay se han manejado bajo un estricto secreto por parte de Canal 10, la señal a cargo de la producción local. El desarrollo del proyecto avanza de cara al armado de los equipos de trabajo, y la contratación de Trezeguet representa el primer paso visible en el diseño de los paneles de discusión para la pantalla local. El estreno está previsto para setiembre bajo la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli y la competencia se realizará en la casa ubicada en Buenos Aires, donde actualmente se desarrolla la versión argentina titulada Gran Hermano: generación dorada.