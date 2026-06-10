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Un periodista deportivo uruguayo entró a la casa de "Gran Hermano": el video de su particular ingreso

El relator Jorge Arrutti, oriundo de la ciudad San Carlos, se sumó al programa para narrar los partidos amistosos de Argentina previos al Mundial. "Gracias Telefé", expresó emocionado en sus redes.

El País
El País
09/06/2026, 22:42
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Los participantes de "Gran Hermano: generación dorada".
Los participantes de "Gran Hermano: generación dorada".
Foto: captura Telefé

El universo de Gran Hermano sumó un condimento rioplatense inesperado en los últimos días con la participación del periodista uruguayo Jorge Arrutti. El relator, oriundo de San Carlos (Maldonado), fue el encargado de ingresar al exitoso reality bajo una misión muy particular: relatar en vivo los encuentros amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, disputados en el marco de la preparación para la próxima Copa del Mundo.

La iniciativa de la producción respondió a la necesidad de mantener el aislamiento de los participantes sin privarlos de disfrutar de los partidos de la selección, un evento que genera fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la casa. Para cumplir con esta tarea, Arrutti debió someterse a un estricto protocolo de confidencialidad y manejo de información, con el fin de evitar la filtración de cualquier dato del exterior durante sus transmisiones para los "hermanitos".

Luego de ponerle su voz a los partidos, el propio Arrutti utilizó sus plataformas digitales para volcar su emoción y compartir imágenes de lo vivido dentro del estudio. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que se puede ver su ingreso por los pasillos ocultos de la casa (donde los participantes no tienen acceso) hasta el estudio en el que realizó el relato. A la vez, mostró cómo los integrantes del juego siguieron atentamente el encuentro deportivo a través de su trabajo.

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"Entramos a la casa más famosa para relatar a la #selecciónargentina. Increíble la Filial GH y el Scaloliving. Gracias @telefe @dgo_latam", expresó el periodista en su posteo, que rápidamente se llenó de interacciones por parte de los seguidores del formato.

Jorge Arrutti con Víctor Hugo Morales.
Jorge Arrutti con Víctor Hugo Morales.
Foto: @arruttiok

Con casi dos décadas de trayectoria en los medios, el carolino cuenta con una destacada experiencia que incluye sus inicios en Maldonado, su posterior incorporación al equipo de Víctor Hugo Morales en Buenos Aires, y un paso de dos años por Estados Unidos cubriendo la llegada de Lionel Messi y Luis Suárez a Miami. Tras regresar a la vecina orilla para desempeñarse en Radio La Red, esta convocatoria sumó un hito sumamente atípico a su carrera.

De cara al futuro inmediato, Arrutti no formará parte de las transmisiones mundialistas dentro del reality, ya que tiene previsto viajar a Estados Unidos para cubrir el certamen para Argentina 12, Canal 9 de Buenos Aires y Cadena del Mar. Asimismo, trascendió que el relator mantiene conversaciones avanzadas con Canal 9 para la conducción de un nuevo ciclo televisivo.

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