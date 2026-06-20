La ex "GH" Tati Luna alienta a la selección con un osado bodypainting y revela con qué jugador tuvo un romance

Hace una pausa para tomar un café y sonríe. Dice que es su momento del día para "desestresarse" después de semanas agitadas. Es que desde que salió de Gran Hermano, Tati Luna volvió a enfrentarse a las responsabilidades académicas de su carrera de Derecho. Entre parciales y trámites burocráticos, todavía encuentra espacio para procesar la revolución que atravesó su vida durante el último mes. Su ingreso a la casa más famosa de la televisión la convirtió durante varios días en una de las protagonistas del programa más visto de Argentina, con episodios como cuando fue acusada de haber “casi asesinado” a una compañera al comer unas galletitas destinadas a celíacos.

Ya lejos del encierro y con la cabeza puesta en nuevos objetivos, la modelo que recibió el título de Miss Mundo Uruguay sigue de cerca cada paso de la selección uruguaya en el Mundial. Tanto, que se animó a realizar un osado bodypainting para alentar al equipo de Marcelo Bielsa. Y está convencida de que a Uruguay puede irle mejor en la Copa del Mundo de lo que le fue a ella en el reality que la puso en el centro de la escena.

-¿Creés que a Uruguay le va a ir mejor en el Mundial de lo que te fue a vos en Gran Hermano?

-(Risas) Uruguay tiene todo para ser campeón del mundo. Tenemos jugadores que tienen muy buen rendimiento en el fútbol europeo, otros que además de juego aportan experiencia y a Bielsa que es muy táctico. Uruguay es la selección que ningún país quiere enfrentar. ¡Tengo la ilusión intacta!

-¿Siempre fuiste fanática de la selección?

-Sí, en especial después del Mundial de Sudáfrica. Sigo mucho sus partidos y los comento en redes sociales. Hace poco me invitaron de la AUF a comentar la previa del partido con Argelia y la experiencia me encantó. Quedamos con un proyecto pendiente, pero justo coincidió con mi entrada a la casa de Gran Hermano.

Tati Luna se anima a un bodypainting en homenaje a la selección nacional. Foto: Richard Sosa

-¿Saliste con algún jugador que haya pasado por la selección?

-Estuve de novia durante un tiempo con Jorge Fucile y mantenemos una amistad hasta hoy. Enseguida nos dimos cuenta de que funcionamos mejor como amigos. Él es muy leal, compañero y atento. Capaz que no está en los momentos de festejo, cuando una está rodeada de gente, pero aparece en los momentos difíciles: llama y se preocupa por saber cómo estoy. Me ayudó a tomar decisiones importantes. El día antes de que fuera a Gran Hermano vino a merendar a casa y le hablé de esto, de hecho la valija con la que entré a la casa me la prestó él.

-¿Estuviste muy enamorada?

-Estuve enamorada, pero era medio confuso. Yo admiraba mucho su personalidad.

-¿Siguen teniendo intimidad?

-No, solo tenemos una amistad que es preciosa.

-¿Qué ganaste y qué perdiste por haber entrado a Gran Hermano?

-Lo bueno fue cumplir un objetivo que tenía desde hacía tres años: quería entrar a la casa, me presenté a otras ediciones y finalmente lo conseguí. Mandé un video y fui a un casting y a otro hasta que me eligieron. Lo más lindo fue estar sin teléfono, porque me obligó a charlar y a conocer gente con la que afuera de la casa probablemente nunca me hubiera cruzado. Incorporé también una especie de instinto de supervivencia a partir de tener que arreglarme con lo poco que había para comer. En ese sentido aprendí a valorar lo que uno tiene en la casa porque en Gran Hermano una comía solo dos veces al día y nada más.

-¿Y lo malo de esta experiencia?

-Tuve que pulir mucho mi carácter. Yo soy muy frontal y a veces no se logra entender.

-Entraste y mostraste una personalidad combativa desde el principio.

-Sí. Sé que tengo carácter y seguridad y eso a veces se confunde con soberbia. Yo por momentos soy muy fuerte y por otros hípersensible, pero eso no se vio.

-¿Hubo situaciones en tu vida que hayan dado lugar a esta personalidad?

-En la escuela y en el liceo sufrí mucho bullying. Me decían que era muy flaca y me excluían de los grupos. Yo no hablaba nada. En los exámenes orales prefería decir que no había estudiado e irme en vez de exponerme a responder preguntas delante de varias personas. En segundo año empecé un curso de modelaje y autoestima. Ahí me hice como un escudo para avanzar sin que me afecten esas cosas. Hoy estoy segura de mí y todo lo que viene de afuera no me pertenece. Lo que hoy se ve como soberbia es una autoestima que me costó mucho trabajo construir.

-Lo más comentado de tu paso por la casa fue que le comiste las galletas para celíacos a Andrea Del Boca.

-Yo le pedí disculpas tres veces a Andrea. Me acusaron de asesina y ella ni siquiera es celíaca. Se generó un caos solo por unas galletitas. Yo no tengo maldad, no fue que tiré harina leudante sobre alimentos para celíacos, solo me dio hambre y comí dos galletitas.

-¿Creés que eso fue determinante para que el público te elimine de la casa?

-Pienso que tendría que haber entrado más tranquila y haber mostrado mi personalidad después, pero sucede que la casa no te da tiempo y te hace reaccionar ante situaciones permanentemente. Y en muchos casos mostraba un carácter fuerte pero faltaba el contexto que explicara por qué yo reaccionaba de esa forma. Cometí el error de no contar con un buen community manager que me maneje las redes desde afuera de la casa y muestre también otras cosas. La gente se quedó solo con tres videos míos y me odió.

Tati Luna. RICHARD SOSA

-Batiste un récord al quedar eliminada con más del 70%, ¿te afectó?

-Si hubiera sido una “planta”, nadie se hubiera molestado en sacarme. Esto quiere decir que tuve notoriedad. Y lo otro que veo es que yo estaba en un “versus” con Titi (Tcherkaski), que tiene un fandom fuerte afuera de la casa y lo tenía incluso antes de entrar. Entonces, los votos en contra que tuve creo que fueron para salvarla a ella, no los tomo como que fueron todos en mi contra.

-¿Y cuánto te impactaron los comentarios en redes al salir de la casa?

-Yo entré a jugar y esta es la repercusión. Me la banco. No puedo hacer mucho con eso. Veo gente que tiene esa necesidad de herir, se hacen cuentas falsas, entran a mi perfil, miran mi contenido y me mandan mensajes diciéndome que soy soberbia y que ojalá me pase tal cosa y tal otra. No es un tema de juego sino social: la sociedad está así, y si bien al principio me enojaba e intentaba combatirlo, ya asumí que no puedo cambiar el mundo ni las malas intenciones de la gente.

-¿Cómo vivió tu familia toda esta repercusión?

-La pasaron muy mal; le llegaban comentarios muy feos. A nadie le gusta que traten a tu hija de asesina. Antes de entrar me dijeron que no les gustaba, y si bien me apoyan, no querían quedar expuestos.

-¿Hay otra cara de esa repercusión? ¿El paso por Gran Hermano te abrió más oportunidades en el medio, por ejemplo?

-Por ahora no. Estuvo bueno hacer muchas notas en Argentina y mostrarme desde otro lugar. Y así como se acercaron muchos haters, también se arrimó gente buena con lindos comentarios. Me gustó estar en el programa más visto, pero apenas salí me enfoqué en otros objetivos, como avanzar en la facultad.

-¿Tenés ganas de seguir vinculada al universo de Gran Hermano?

-Sí, me gustaría tener un lugar como panelista o integrar un streaming de Telefé. También quiero probarme en la actuación y profundizar la faceta de comentarista deportiva.

-¿Sentiste apoyo por parte del público uruguayo en este proceso?

-El público uruguayo me decía que no se sentía representado por mí, pero yo no fui para representar a nadie. Pareciera como si en Uruguay les gustara más criticar que apoyar. Yo no esperaba que hinchen por mí, pero al menos esperaba que no intentaran destruir lo que me costó conseguir.

-¿Desde Canal 10 sentiste que potenciaron tu participación como hicieron con Bauti Mascia y Tato Algorta en las ediciones anteriores?

-Nunca fui a Canal 10, no conozco a nadie. Cuando fui Miss Uruguay me llamaron de Canal 4 y 12, pero del 10 no. Después de salir de la casa hicimos una nota por videollamada, pero no sentí que hubiera mucho ánimo de hacerla ni tampoco de que yo fuera al programa. Siempre sentí que no me querían. Debe haber gente a la que no le caigo bien.

-Fuiste muy crítica con Eliana Dide como conductora de La Previa de Gran Hermano antes de entrar a la casa, ¿fue un error teniendo en cuenta que es la principal figura en Uruguay del ciclo al que estabas por entrar?

-Fue un comentario en un streaming al pasar. No miro televisión porque no tengo tiempo y estoy harta de que siempre estén las mismas caras. Un día puse la televisión y me pareció un embole que tengan en la mañana y en la noche a la misma persona. Me dicen que es una buena chica, pero solo hice ese comentario. Capaz que se enojó, pero yo también estoy enojada con comentarios que hicieron e igual les di la nota. Eso se llama profesionalismo.

-En la previa uruguaya de Gran Hermano hubo quienes te tildaron de soberbia, resentida y de estar desesperada por figurar.

-Si como jugadora les parezco eso, genial. Espero que lo hayan aclarado porque como persona no me conocen.