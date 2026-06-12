¿Cuál es la mejor canción de todos los mundiales? La encuesta de Billboard determinó una ganadora
Tras una votación que movilizó a miles de fanáticos, se revelaron los resultados finales sobre la mejor canción oficial de la Copa del Mundo de todos los tiempos. El podio completo.
Ponerle música a la Copa del Mundo siempre fue un hito consagratorio para cualquier artista; una pantalla única para alcanzar el estrellato internacional definitivo. Con esto en mente, Billboard armó una megaencuesta para que el público eligiera el mejor himno oficial de la FIFA desde que se instaló la tradición en 1990, y los resultados finales dejaron algunas sorpresas.
Aunque la FIFA comenzó su historia mundialista en 1930, la tradición de las canciones oficiales debutó recién en Italia 1990 con la recordada "Un’estate italiana" de Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Desde aquel puntapié inicial, la lista de estrellas no paró de crecer, y la famosa revista musical decidió repasar toda esa discografía histórica desde los noventa hasta hoy para que los fanáticos dieran su veredicto.
La convocatoria fue un éxito rotundo: tras superar cómodamente el piso de los mil votos requeridos, la votación llegó a su fin este miércoles al mediodía, dejando definido el ranking definitivo de los temas que marcaron a fuego la historia del fútbol.
La competencia estuvo reñida y revivió grandes hitos de las últimas décadas. Por ejemplo, se recordó el impacto de Ricky Martin en Francia 1998 con "La Copa de la Vida" (que en su momento llegó al puesto 60 del Billboard Hot 100 y ganó un Grammy), o el fenómeno de Shakira en Sudáfrica 2010 con "Waka Waka", un verdadero monstruo de las plataformas que llegó a superar los 4.500 millones de vistas en YouTube.
Sin embargo, el veredicto del público demostró que el furor por lo nuevo pisó fuerte en la votación. Tras recibir una enorme cantidad de votos antes del cierre definitivo, los lectores de Billboard terminaron coronando a "Dai Dai", la reciente colaboración entre Shakira y el nigeriano Burna Boy, para el Mundial 2026. El pegadizo track que fusiona reggaetón y afrobeat logró imponerse a los clásicos más nostálgicos.
El podio histórico quedó conformado de la siguiente manera:
1° Lugar: Shakira y Burna Boy — "Dai Dai" (2026) (31.28%)
2° Lugar: Shakira y Freshlyground — "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010) (26.65%)
3° Lugar: Ricky Martin — "Cup of Life (La Copa de la Vida)" (1998) (24.73%)
El público de Billboard distribuyó el resto de sus votos de esta forma:
- Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leitte — "Ole Ola (We Are One)" (2014) ➔ 8.01%
- Il Divo y Toni Braxton — "The Time of Our Lives" (2006) ➔ 3.96%
- Trinidad Cardona, Davido, Aisha — "Hayya Hayya (Better Together)" (2022) ➔ 1.88%
- Anastacia — "Boom" (2002) ➔ 1.63%
- Edoardo Bennato y Gianna Nannini — "Un’estate italiana" (1990) ➔ 1.42%
- Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi — "Live it Up" (2018) ➔ 0.26%
- Daryl Hall — "Gloryland" (1994) ➔ **0.18%**
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