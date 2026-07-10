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Exdirector de "Gran Hermano" y "Showmatch" presenta un curso de televisión en Montevideo

Alejandro Ripoll dictará un workshop intensivo sobre producción de televisión y streaming junto a Gaspar Bidart. El evento lleva el sello de Trimax Media.

El País
El País
09/07/2026, 22:20
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Alejandro Ripoll.
Alejandro Ripoll.
Foto: Leo Mainé

Montevideo será sede de una jornada dedicada a la industria audiovisual del Río de la Plata el próximo sábado 25 de julio. El director Alejandro Ripoll y Gaspar Bidart Purini, director y musicalizador de Luzu TV, encabezarán un workshop orientado a la producción, dirección, estrategias de crecimiento y análisis de métricas tanto en medios tradicionales como en plataformas de streaming.

La capacitación se desarrollará en los estudios de Trimax Media, ubicados en La Paz 2181, con modalidad presencial y online. La actividad se dividirá en dos bloques, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, e incluirá acreditación, desayuno de bienvenida y un almuerzo de camaradería para los asistentes.

Alejandro Ripoll
Alejandro Ripoll, director de television argentino, Montevideo, ND 20240821, foto Francisco Flores - Archivo El Pais
Francisco Flores/Archivo El Pais

Según adelantó el propio Ripoll a Tv Show, la propuesta busca generar un intercambio entre la experiencia de la televisión tradicional y las nuevas plataformas digitales. Entre los contenidos previstos se abordarán aspectos vinculados a la puesta en escena, la dirección de cámaras y las diferencias entre producir para televisión abierta, canales de YouTube y otros formatos de streaming.

Alejandro Ripoll: la adaptación de "Gran Hermano", la pelea con Tinelli y su opinión sin filtro de la tv uruguaya

Otro de los ejes será el proceso de transformación que atraviesan los medios de comunicación. Durante el encuentro se analizarán las diferencias entre la transmisión audiovisual de una emisora de radio y un verdadero producto de streaming, así como los cambios en los hábitos de consumo, la convergencia entre formatos y la evolución de las audiencias.

En la segunda parte de la jornada se profundizará sobre el análisis de métricas, la interpretación de los datos de audiencia, las estrategias de monetización en plataformas digitales y la integración de la publicidad dentro de los nuevos formatos. También se examinarán las diferencias entre los públicos de los medios digitales y los medios lineales, con un espacio destinado a responder consultas de los participantes.

Alejandro Ripoll es uno de los directores de televisión más reconocidos de la región, con una extensa trayectoria en la conducción artística de grandes producciones de entretenimiento. Fue director de Gran Hermano en Argentina y de ShowMatch, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli, lo que lo consolidó como una de las figuras de referencia en su rubro.

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