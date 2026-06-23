La demoledora respuesta de Cata Ferrand a usuaria que la acusó de conducir en Fix por ser "la mujer de Buysan"

Las redes sociales han acortado las distancias entre figuras públicas y audiencias, al punto de que cualquier persona puede enviarle un mensaje a una celebridad desde cualquier lugar del mundo. También impulsaron el surgimiento de influencers y crearon nuevas oportunidades laborales a través de los contenidos patrocinados y los acuerdos con marcas.

Sin embargo, esa cercanía también tiene una contracara: la facilidad con la que se generan críticas, ataques y mensajes de odio contra comunicadores y personalidades públicas. Uruguay no es ajeno a este fenómeno. Esta misma semana, la periodista Patricia Madrid respondió públicamente a varios seguidores que la cuestionaron en redes sociales. La conductora de Puesta a Punto de Canal 12 terminó bloqueándolos de sus redes.

Ahora fue el turno de Cata Ferrand, quien utilizó una historia de Instagram para contestarle a una usuaria que había criticado su incorporación al canal de streaming Fix, donde conduce un programa dedicado al Mundial 2026.

A través de una storie, Ferrand publicó la foto y el mensaje de la usuaria que le escribió el mensaje. Ro, cuyo nombre de usuario borró la comunicadora, escribió: “Querida estás ahí conduciendo fútbol porque sos la mujer de Buysan! Un papelón!!”.

Federico Buysan y Cata Ferrand. Foto: Archivo. Foto: Instagram @fede_buysan

Ferrand, esposa de Federico Buysan desde hace 14 años y conductora del programa Fix Copa en el canal de streaming, le respondió.

“Ay Ro, que mirada más precaria!”, comienza el descargo que publicó en sus historias de Instagram.

“La simpática Ro entiende que a otra mujer la “colocan” en un trabajo por tener determinado vínculo con alguien… ni trayectoria, ni talento, ni capacidad! No, no! Por ser ‘la mujer de’…”, continúa el mensaje de la también actriz de la obra Un dios salvaje y con un conocido trayecto como conductora de televisión.

Descargo de Cata Ferrand contra una seguidora en Instagram. Foto: Instagram @cata_ferrand

“El ‘Papelón’ es que te atrevas a escribir semejante ordinariez en una red social!”, agregó Ferrand.

“Ojalá te mejores! Fuerza que se puede ser menos odiosa!”, concluyó el descargo de la comunicadora.