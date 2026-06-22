"Lávate la boca, gil": el tenso intercambio de Patricia Madrid con seguidores de redes que terminó en bloqueo

La periodista Patricia Madrid reaccionó con molestia ante los comentarios de dos seguidores en redes sociales y ante la escalada, terminó con un bloqueo en X (ex Twitter). "Volvieron todos los infradotados que hacía 10 años estaban haciendo nono. Mamita... vayan a la cucha", resumió la periodista de Puesta a punto (Teledoce) y Así nos va (Radio Carve).

Todo comenzó cuando Madrid compartió una columna del periodista Leonardo Haberkorn sobre la necesidad de profundizar la investigación en torno a la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi con un importante descuento.

"Y si no hay verdad, habrá memoria", comentó la periodista al difundir el artículo en su cuenta de X. El mensaje generó numerosas respuestas, mucha de respaldo al comentario de la periodista pero también hubo algunos críticos, que incluyeron agresiones personales o suposiciones sobre el trabajo periodístico de Madrid durante el período anterior.

El comentario más desubicado fue de una usuaria quien cuestionó la atención que Madrid presta al caso actual y le recriminó no haber impulsado investigaciones similares durante el gobierno pasado. Luego la acusó de haber estado "desesperada por un hombre".

Volvieron todos los infradotados que hacía 10 años estaban haciendo nono.



Mamita… vayan a la cucha. — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) June 21, 2026

Patricia Madrid en la conducción de "Puesta a punto", el nuevo programa de Teledoce. Foto: @puestaapunto12

La comunicadora respondió con dureza. "Nadie en su sano juicio y con un poco de educación puede escribirle a otra mujer lo que usted me escribió", señaló Madrid y calificó el episodio como una falta de sororidad.

En serio señora? “¿Desesperada por un hombre?”



🔴AVISO🔴



No se atiendan con esta mujer!!!



Claramente no está equilibrada, porque nadie en su sano juicio y con un poco de educación puede escribirle a otra mujer lo que usted me escribió. pic.twitter.com/JWZs0MwXUx — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) June 21, 2026

Otro de los cruces que ganó visibilidad fue el que mantuvo con el usuario Martín Pardo. El seguidor cuestionó lo que consideró una "selectividad para investigar" y sostuvo que durante el quinquenio anterior Madrid se había dedicado a "Polémica en el bar", insinuando que se trataba de un espacio más de entretenimiento que investigación periodística.

La periodista respondió molesta por las críticas a su trayectoria profesional y defendió las decisiones laborales que tomó durante esos años. En una de sus publicaciones explicó que el trabajo realizado en televisión le permitió costear la atención de su madre en una residencia especializada.

El intercambio continuó escalando. Madrid rechazó sus planteos, lo acusó de intentar provocarla y terminó bloqueándolo.

Y te agrego capo…



Gracias a Polemica en el Bar le pude pagar el residencial a mi vieja para que reciba la mejor atención a su edad.



Así que antes de opinar del laburo ajeno, LÁVATE LA BOCA GIL — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) June 20, 2026

No… sabes lo que insiste? Te intentaste hacer el capito.



Y no tengo ningún nerviosismo. Eso suelen decir los garcas cuando se les para el carro. Y no me incomodaste en ningún momento, no te sientas tan importante.



Anda a dar clases de moral y periodismo a otro lado. — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) June 20, 2026

Posteriormente, justificó públicamente la decisión. "Martín es un pobre tipo", escribió en una serie de mensajes donde sostuvo que el usuario no buscaba intercambiar opiniones sino generar confrontación. "A los pobres tipos se los bloquea. Siempre", concluyó.